ABB: présentera ses nouveautés au salon AHR Expo

(CercleFinance.com) - ABB annonce que son nouveau moteur ERH, conçu pour l'industrie HVACR, sera dévoilé lors de l'AHR Expo à Orlando du 10 au 12 février.



Pour rappel, l'industrie HVACR désigne le secteur du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération (Heating, Ventilation, Air Conditioning, and Refrigeration).



ABB fait savoir que ce moteur à entraînement direct offre 'un couple élevé, une faible vitesse, une efficacité accrue et un entretien réduit'.



ABB présentera également d'autres innovations, dont le moteur LFH pour ventilateurs HVLS et les moteurs Baldor-Reliance.







