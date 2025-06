ABB: présente ses solutions ferroviaires durables au SIFER information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 15:24









(CercleFinance.com) - ABB annonce sa participation au salon SIFER 2025 à Lille, où elle présentera du 24 au 26 juin ses technologies pour le secteur ferroviaire.



Forte de plus d'un siècle d'expertise, l'entreprise développe des solutions innovantes et économes en énergie pour les réseaux urbains, interurbains et à grande vitesse, ainsi que pour les infrastructures et le matériel roulant.



ABB propose également des services de maintenance et de modernisation pour assurer la continuité opérationnelle des installations dans la durée. Ses technologies visent à optimiser la performance énergétique tout en garantissant un haut niveau de sécurité.



Loïc Chassignol, Directeur Marketing Smart Power d'ABB Electrification France, souligne que ces solutions contribuent activement à 'un transport ferroviaire sûr, fiable et résilient'.





