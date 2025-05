ABB: nouveau record de rendement pour le moteur de 56 MW information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 11:56









(CercleFinance.com) - ABB annonce que son nouveau moteur synchrone de 56 MW, destiné à une aciérie en Inde, a atteint un rendement record de 99,13 %, surpassant son précédent record mondial de 99,05 % établi en 2017.



Conçu dans le cadre de l'initiative Top Industrial Efficiency (TIE), ce moteur permettrait d'économiser 61 GWh d'énergie et 5,9 millions de dollars en électricité sur 25 ans, tout en évitant 45 000 tonnes de CO₂.



Il alimentera une unité de séparation d'air (ASU) dédiée à la production de gaz purs pour la sidérurgie.



Selon Brandon Spencer, président d'ABB Motion, cette performance illustre l'engagement d'ABB à fournir des équipements surpassant les normes afin d'aider les industriels à réduire leurs coûts et leurs émissions.





Valeurs associées ABB 47,650 CHF Swiss EBS Stocks -0,40%