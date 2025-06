ABB: modernise les installations d'eau d'EZDK en Égypte information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 13:40









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir remporté un contrat auprès d'Al Ezz Dekheila Steel Co. (EZDK) pour moderniser les installations de traitement d'eau d'un complexe sidérurgique situé à Alexandrie, en Égypte. Ce site de production d'acier entièrement intégré comprend trois unités de réduction directe (DRI) fonctionnant au gaz naturel, avec une capacité annuelle de 3,1 millions de tonnes.



ABB fournira son système de contrôle distribué ABB Ability System 800xA pour optimiser huit domaines opérationnels clés, dont les trois stations centrales de traitement d'eau et les équipements auxiliaires.



Cette solution permettra une surveillance centralisée et une meilleure intégration des processus, tout en prenant en charge les infrastructures existantes et nouvelles.



La gestion de l'eau joue un rôle stratégique dans le refroidissement et les traitements thermomécaniques des produits, en particulier les barres d'armature destinées aux infrastructures modernes.





