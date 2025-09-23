 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ABB modernise le système de levage de Bluestone Mines en Tasmanie
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 16:50

ABB annonce sa sélection par Bluestone Mines Tasmania Joint Venture (BMTJV) afin de moderniser le principal système de levage de la mine d'étain Renison, la plus grande d'Australie.
L'équipement actuel, installé dans les années 1990, sera remplacé afin d'améliorer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité énergétique, dans un contexte d'exploitation à plus grande profondeur.

Selon Mark Recklies, directeur opérationnel de BMTJV, 'cet investissement soutient le futur à long terme de Renison en renforçant la sécurité et la disponibilité du système'.

Les travaux, débutés au premier trimestre 2025, doivent aboutir à une mise en service en 2026. ABB souligne que cette modernisation, plus durable que le transport par camions, permet aussi de réduire la chaleur et la congestion dans les galeries.

Valeurs associées

ABB
57,100 CHF Swiss EBS Stocks +0,81%
