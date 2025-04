ABB: modernise des outils de levage minier de LKAB en Suède information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 17:20









(CercleFinance.com) - ABB annonce que les systèmes de levage minier du site LKAB de Kiruna, en Suède, ont été modernisés avec succès, assurant leur fiabilité pour les 25 prochaines années.



Cette mise à niveau, lancée en 2014 et livrée dans les délais et en deçà du budget, concerne sept des treize treuils de la plus grande mine souterraine de minerai de fer au monde.



Les nouveaux équipements intègrent des systèmes mécaniques, électriques et d'automatisation afin de sécuriser et d'optimiser l'extraction du minerai depuis 1 365 mètres de profondeur.



ABB et LKAB affirment que cette modernisation stratégique renforcera la sécurité, réduira les arrêts de production et permettra à LKAB — qui fournit déjà 80 % du minerai de fer de l'UE — de répondre durablement à la demande mondiale.







