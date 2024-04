Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: marge opérationnelle record au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - ABB publie un BPA coeur en baisse de 12% à 0,49 dollar pour le premier trimestre 2024, mais avec une marge d'EBITA opérationnelle en amélioration de 1,6 point à un record de 17,9%, pour des revenus de 7,87 milliards de dollars, en croissance de 2% en comparable.



Avec des prises de commandes de 8,97 milliards (-4% en comparable) engrangées sur la période, le groupe helvético-suédois de technologies pour l'énergie et l'automation revendique néanmoins un ratio 'book-to-bill' positif de 1,14.



Pour l'ensemble de l'année 2024, ABB confirme prévoir un ratio 'book-to-bill' positif et une croissance du chiffre d'affaires comparable d'environ 5%, et relève légèrement sa prévision de marge d'EBITA opérationnel, à environ 18%.





