ABB intègre des piles à hydrogène sur un superyacht de 119 m
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 09:45

(Zonebourse.com) - ABB annonce avoir intégré un système de piles à combustible à hydrogène de 3 MW à bord du superyacht Breakthrough de 119 mètres construit par le néerlandais Feadship.

L'équipement comprend aussi la plateforme électrique Onboard DC Grid, deux unités de propulsion Azipod de 3,2 MW, ainsi qu'un système de gestion de l'énergie (PEMS).

L'ensemble permet une navigation silencieuse et sans émissions dans les ports ou zones protégées. ABB a également fourni des solutions numériques, des connexions à quai et des services de diagnostic à distance.

Selon Riccardo Repetto, responsable mondial yachts chez ABB Marine & Ports, ce projet marque une avancée majeure vers l'adoption des piles à hydrogène dans le secteur maritime.

