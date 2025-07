ABB: contrat de modernisation d'un site de Tata Steel UK information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 13:17









(Zonebourse.com) - ABB annonce avoir reçu des commandes pour fournir des équipements de distribution électrique et une technologie d'agitation électromagnétique dans le cadre du projet de modernisation du site sidérurgique de Tata Steel à Port Talbot, au Royaume-Uni.



Le site gallois, en pleine transition vers une aciérie électrique dotée d'un four à arc de 320 tonnes de capacité de fusion par coulée, devrait être opérationnel en 2028.



L'investissement total s'élève à 1,25 milliard de livres, dont 500 millions du gouvernement britannique. ABB livrera des transformateurs, appareillages haute et basse tension et un système de gestion énergétique.



Par ailleurs, via un contrat avec Tenova, ABB fournira la technologie Consteerrer, conçue pour améliorer la productivité et l'efficacité énergétique.

La mise en service est prévue pour 2027.





