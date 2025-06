ABB: contrat auprès de Seatrium pour deux FPSO information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - ABB annonce que Seatrium, fournisseur mondial de solutions d'ingénierie marine basé à Singapour, lui a attribué 'un contrat majeur' pour équiper deux nouveaux navires FPSO destinés à Petrobras.



Ces unités seront déployées dans les champs d'Atapu et de Sépia, au large de Rio de Janeiro.



Pour la première fois, Petrobras adopte un concept tout-électrique, avec 165 MW de capacité, basé sur des moteurs et compresseurs électriques.



Le projet inclura également la première application offshore de la configuration à trois Is-limiters d'ABB, visant à maîtriser efficacement les courts-circuits.



Les systèmes seront fabriqués à Singapour et au Brésil. La livraison des eHouses est prévue d'ici 2027.



Les deux FPSO auront chacun une capacité de production de 225 000 barils par jour, souligne ABB.





