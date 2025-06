ABB: certification verte pour le moteur Gearless Mill Drive information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir obtenu une Déclaration Environnementale de Produit (EPD) pour son moteur à bague Gearless Mill Drive (GMD), une première dans l'industrie minière.



Ce moteur, conçu à Bilbao pour le marché mondial, est utilisé pour entraîner les broyeurs de grande taille dans les opérations de broyage.



Basée sur une Analyse du Cycle de Vie complète, l'EPD évalue l'impact environnemental du moteur sur l'ensemble de son cycle de vie — depuis la chaîne d'approvisionnement et la production jusqu'à l'usage et la fin de vie.



L'étude portait sur un moteur de 24 MW destiné à un broyeur semi-autogène, avec une durée de vie de référence de 25 ans.



ABB assure ainsi vouloir aider ses clients, notamment dans l'industrie minière, à faire des choix plus durables dans leurs chaînes d'approvisionnement.





Valeurs associées ABB 46,170 CHF Swiss EBS Stocks +0,11%