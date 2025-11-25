ABB accompagne la réduction d'empreinte carbone du site GSK de Singapour
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 10:15
L'initiative repose sur un audit énergétique global et sur l'installation de 65 moteurs IE5 à ultra-haut rendement associés à des variateurs de vitesse, avec un retour sur investissement estimé à 2,5 ans.
Cette modernisation 'a permis de dépasser notre objectif de réduction d'émissions tout en améliorant la fiabilité et les économies', a commenté William Tan, Sustainability Manager chez GSK Tuas Singapore.
L'opération soutient la trajectoire climatique de GSK vers une réduction de 80% des émissions d'ici 2030.
Valeurs associées
|55,580 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,32%
A lire aussi
-
Plusieurs séries d'explosions retentissaient mardi matin dans la capitale ukrainienne après une alerte aérienne déclenchée dans tout le pays.
-
par Marleen Kaesebier (Reuters) -Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, les voitures électriques (VE) dépassant les immatriculations de véhicules à moteur thermique, selon les données de l'Association des constructeurs européens ... Lire la suite
-
PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations mardi en matinée après le rebond enregistré la veille, lié à un changement soudain des anticipations de baisses de taux directeurs aux Etats-Unis et à un regain d'appétit pour les ... Lire la suite
-
Transformer les punaises de lit, insecte redouté pour les nuisances domestiques et démangeaisons qu'il cause, en un minuscule auxiliaire de police redoutable permettant de résoudre des enquêtes criminelles: telle est la prouesse réalisée par des scientifiques malaisiens. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer