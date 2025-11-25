 Aller au contenu principal
ABB accompagne la réduction d'empreinte carbone du site GSK de Singapour
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 10:15

ABB annonce la mise en oeuvre d'une stratégie complète d'efficacité énergétique pour le site de production de vaccins de GSK à Tuas South, à Singapour. Le projet permettra d'économiser 615 MWh d'électricité par an, de réduire les émissions de CO2 de 246 tonnes et de générer jusqu'à 130 000 USD d'économies annuelles, dépassant de 25% l'objectif interne de décarbonation.

L'initiative repose sur un audit énergétique global et sur l'installation de 65 moteurs IE5 à ultra-haut rendement associés à des variateurs de vitesse, avec un retour sur investissement estimé à 2,5 ans.

Cette modernisation 'a permis de dépasser notre objectif de réduction d'émissions tout en améliorant la fiabilité et les économies', a commenté William Tan, Sustainability Manager chez GSK Tuas Singapore.

L'opération soutient la trajectoire climatique de GSK vers une réduction de 80% des émissions d'ici 2030.

