ABB a signé un contrat pour le projet minier Eva Copper de Harmony en Australie
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 15:27
Conçu et fourni par ABB, le système GMD de 24 MW alimentera le broyeur SAG de 12 mètres du projet, suivi d'un système RMD à double pignon et à vitesse variable de 18 MW destiné à un broyeur à boulets de 8,2 mètres.
Avec une demande mondiale de cuivre qui devrait bondir de 24 % d'ici 2035, Eva Copper est en passe de devenir une nouvelle mine de cuivre majeure dans la région, produisant environ 60 000 tonnes de cuivre par an sur une durée de vie minimale de 15 ans.
" ABB mettra à profit ses capacités de production locales, son expertise mondiale et ses technologies éprouvées pour soutenir le plus important nouveau projet minier du Queensland ", a déclaré Björn Jonsson, directeur mondial de la division Mines et matériaux au sein de la division Industries de transformation d'ABB.
" Nos systèmes d'entraînement pour broyeurs garantiront un broyage fiable et efficace au coeur du projet minier Eva Copper, qui jouera un rôle central dans le renforcement de la chaîne d'approvisionnement en cuivre afin de soutenir la transition énergétique mondiale. "
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