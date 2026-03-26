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ABB a reçu de nouvelles commandes de VoltaGrid pour les centres de données
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 16:15

ABB a reçu des commandes importantes de VoltaGrid pour des projets énergétiques de centres de données afin de soutenir la croissance de l'intelligence artificielle (IA).

L'accord prolonge la collaboration existante entre les deux entreprises pour fournir une infrastructure électrique fiable, stable et rapidement déployable pour des charges d'IA à grande échelle.

ABB fournira 35 condenseurs synchrones avec volant moteur et des unités eHouse préfabriquées associées. Ces systèmes permettent la stabilité de tension requise par les puces d'IA de nouvelle génération.

"Les condenseurs synchrones d'ABB sont une solution de pointe dans l'industrie qui agit comme des amortisseurs pour le réseau afin de maintenir l'électricité stable" explique le groupe.

" L'extension de notre collaboration avec VoltaGrid démontre la force des activités d'ABB, combinant automatisation, électrification et expertise et technologies en mouvement avec des systèmes d'alimentation distribuée innovants afin de créer une plus grande valeur pour les clients ", a déclaré Per Erik Holsten, président de la division Energy Industries d'ABB.

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