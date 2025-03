ABB: a finalisé une acquisition en Chine information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé avoir finalisé l'acquisition de l'activité Wiring Accessories de Siemens en Chine.



L'entreprise a réalisé plus de 150 millions de dollars de revenus en 2024. Elle comprend un solide réseau de distribution dans 230 villes et compte 350 employés qualifiés. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.



L'activité sera relutive pour ABB et élargira le portefeuille d'ABB avec des accessoires de câblage, des systèmes de maison intelligente, des serrures de porte intelligentes et d'autres produits domotiques périphériques, qui se poursuivront avec la marque Siemens selon les termes d'un accord de licence.



Mike Mustapha, président de la division Smart Building d'ABB Electrification, a déclaré : ' Cette acquisition renforce la position et l'engagement d'ABB en faveur de la croissance sur le marché chinois des accessoires de câblage, complétant notre portefeuille de technologies de bâtiments intelligents et nous permettant de répondre aux besoins changeants des clients en créant des bâtiments plus sûrs, plus intelligents et plus durables'.



'Nous sommes parfaitement positionnés pour offrir une gamme complète d'accessoires de câblage, de domotique, de distribution et de gestion de l'énergie, pour relever les grands défis locaux tels que l'urbanisation rapide, la transition énergétique, l'électrification des bâtiments, la décarbonation et l'avancement de l'IA et de la numérisation' rajoute Mike Mustapha.





