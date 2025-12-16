ABB a conclu un accord pour l'acquisition d'IPEC
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 14:23
Les systèmes de surveillance avancés de l'IPEC suivent les infrastructures électriques critiques 24h/24, utilisant l'IA et des analyses avancées pour prédire les pannes pour des secteurs tels que les centres de données, la santé, les services publics et la fabrication.
Cette acquisition renforce l'engagement d'ABB à préserver la résilience opérationnelle dans les industries les plus critiques du monde.
Stuart Thompson, président de division ABB Electrification Service, a déclaré : " Dans les secteurs critiques, le coût des interruptions est stupéfiant, allant des pertes de revenus de plusieurs millions de dollars dans les centres de données aux risques de sécurité et de fiabilité auxquels sont confrontés les services publics et les hôpitaux. Cette acquisition offre à nos clients l'intelligence diagnostique dont ils ont besoin pour prévenir les pannes avant qu'elles ne se produisent."
