AB Science: nouvelles données positives dans Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - AB Science annonce qu'une nouvelle étude menée par une équipe de recherche indépendante en Chine démontre le potentiel de masitinib pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, grâce à un double mécanisme d'amélioration cognitive et de neuroprotection.



Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé un modèle murin éprouvé reproduisant les symptômes cognitifs et comportementaux de la maladie d'Alzheimer sporadique, forme la plus courante de la maladie avec plus de 95% de tous les cas.



Traitées au masitinib, les souris ont montré des améliorations marquées de la mémoire, de l'apprentissage, de l'odorat et des comportements anxieux, autant d'indicateurs précoces de la progression de la maladie d'Alzheimer.



Cette étude a également révélé que le masitinib réduisait les protéines cérébrales toxiques, atténuait les dysfonctionnements synaptiques et les lésions morphologiques et supprimait l'activation microgliale.





Valeurs associées AB SCIENCE 1,4960 EUR Euronext Paris +30,09%