AB Science : la perte annuelle diminue de près de 35 %

(AOF) - AB Science a dévoilé ses comptes annuels, marqués notamment par un chiffre d’affaires net en progression de 10,52 %, à 1,072 million d’euros. La société pharmaceutique rappelle que ses produits d’exploitation sont exclusivement constitués des revenus liés à l’exploitation d’un médicament en médecine vétérinaire. Le résultat opérationnel correspond à une perte de 6,083 millions d’euros, contre 13,429 millions d’euros un an auparavant, soit une diminution de ce déficit de 55 %.

