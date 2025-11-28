AB InBev à la traîne à Bruxelles, Deutsche Bank n'est plus acheteur
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 11:35
AB InBev s'inscrit en net repli vendredi matin à la Bourse de Bruxelles, pénalisé par la révision à la baisse de la recommandation de Deutsche Bank, passé de 'achat' à 'conserver' sur le titre du premier brasseur mondial.
Peu avant 11h00, le titre du propriétaire entre autres des marques Budweiser, Stella Artois et Corona abandonne 0,6% essuyant l'une des plus fortes baisses d'un indice BEL 20 en repli de 0,1%.
Après une année 2025 difficile, Deutsche Bank souligne que les valorisations au sein du secteur européen des boissons sont certes redevenues peu chères, mais rappelle aussi que ce phénomène ne s'est pas produit sans raison.
'La croissance des bénéfices est faible depuis longtemps et des préoccupations structurelles s'accumulent', souligne le bureau d'études, qui ajoute que les résultats décevants au fil de 2025 n'ont fait qu'accentuer ces inquiétudes.
Si le cabinet de recherche dit percevoir un certain potentiel de hausse chez les acteurs de marché qui parviendraient à tenir leurs objectifs, surtout ceux les moins touchés par les problèmes structurels ou de nature à générer une croissance correcte l'an prochain, il semble exclure AB InBev de cette catégorie pour lui préférer le titre Heineken, qu'il recommande désormais à l'achat.
Son objectif de cours sur AB InBev se trouve ramené de 64 à 59 euros.
