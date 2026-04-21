AB Foods va se séparer de Primark afin de débloquer la valeur du groupe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur l'évaluation aux paragraphes 10 à 12, mise à jour des actions au paragraphe 8)

* Les actionnaires recevront des actions dans les deux entités cotées

* Affirme que les deux entreprises peuvent être plus performantes indépendamment l'une de l'autre

* L'objectif est d'achever la scission de Primark d'ici à la fin de l'année 2027

* Baisse de 18 % du bénéfice du premier semestre et prévision d'une baisse du bénéfice pour l'ensemble de l'année

* Les actions ont baissé de 3 %

par James Davey et Sarah Young

Associated British Foods

ABF.L prévoit de séparer Primark de ses activités alimentaires, expliquant aux investisseurs mardi que le distributeur de mode sera mieux positionné pour se développer seul.

AB Foods a déclaré que les marchés financiers comprendraient et évalueraient mieux ses activités alimentaires, qui comprennent des marques telles qu'Ovomaltine, Ryvita et Twinings, et Primark si la branche mode avait une cotation séparée à Londres, avec son propre conseil d'administration et ses propres investisseurs.

Primark, fondée à Dublin en 1969, possède 486 magasins sur 19 marchés et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 9,5 milliards de livres (12,8 milliards de dollars). Les autres activités d'AB Foods, qui comprennent également les divisions sucre, ingrédients et agriculture, sont présentes dans 52 pays et génèrent un chiffre d'affaires d'environ 9,8 milliards de livres. Bien qu'AB Foods affirme que Primark a désormais l'envergure et les opportunités de croissance pour faire cavalier seul, la société a été confrontée à la concurrence croissante des géants chinois du commerce en ligne Shein et Temu. En janvier, elle a lancé un avertissement sur ses bénéfices, soulignant la faiblesse de l'Europe continentale.

LES ACTIONNAIRES SOUTIENNENT LA SÉPARATION, SELON LE DIRECTEUR GÉNÉRAL Le directeur général George Weston a déclaré que la scission n'était pas une réponse aux problèmes commerciaux et que les actionnaires , y compris Wittington Investments, la société holding de la famille Weston qui détient un peu moins de 60 % du capital d'AB Foods, soutenaient la séparation.

"Ils pensent que nous faisons ce qu'il faut", a déclaré Weston à Reuters, ajoutant que l'examen de la structure du groupe n'envisageait pas la vente de Primark.

Mais soulignant le défi à venir, AB Foods a affiché une baisse de 18 % de son bénéfice de base au premier semestre et a déclaré que le bénéfice annuel serait inférieur à celui de l'année précédente, reflétant les inquiétudes sur les dépenses de consommation dues à la guerre en Iran, la faiblesse des marchés américains des huiles de cuisson et des ingrédients de boulangerie, ainsi que des perspectives plus prudentes sur le sucre.

Les actions d'AB Foods ont chuté de 3 %, prolongeant une baisse de 16,5 % au cours de l'année écoulée et lui conférant une valeur de marché d'environ 13 milliards de livres.

La plupart des évaluations d'AB Foods par les analystes montrent que Primark se négocie à un prix nettement inférieur à celui de ses pairs.

RBC a déclaré que la scission devrait améliorer la capacité d'investissement à moyen et long terme des activités alimentaires, et a évalué Primark à un peu plus de 7 milliards de livres en tant qu'entité autonome. Le concurrent Next NXT.L a une capitalisation boursière d'environ 16 milliards de livres.

Les analystes de RBC ont déclaré que Primark pourrait se négocier sur la base d'un multiple cours/bénéfice d'environ 10 fois, reflétant les récentes tendances négatives des ventes à périmètre constant et l'absence d'une offre numérique transactionnelle en dehors de la Grande-Bretagne. Ils s'attendent à ce que les activités alimentaires se négocient à un multiple plus élevé d'environ 13 fois.

"Les perspectives de consommation et les perspectives pour les deux parties de l'entreprise semblent assez difficiles", ont-ils ajouté.

Chris Beckett, analyste des biens de consommation de base chez Quilter Cheviot, a déclaré que le mouvement n'est pas le moment de déblocage de la valeur que certains pourraient souhaiter.

"La séparation laissera deux entreprises du FTSE 100, toutes deux détenues par la famille via des trusts caritatifs, ce qui souligne qu'il s'agit plus d'une question de structure que de stratégie", a-t-il déclaré.

BAISSE DES BÉNÉFICES AU PREMIER SEMESTRE

À l'issue de la scission, prévue pour la fin de l'année 2027, les investisseurs d'AB Foods détiendront des actions dans les deux entités cotées en bourse. Weston restera directeur général d'AB Foods et Eoin Tonge dirigera Primark.

Le groupe a estimé que les dis-synergies seraient inférieures à 45 millions de livres et que les coûts de transaction non récurrents s'élèveraient à environ 75 millions de livres.

Pour les 24 semaines précédant le 28 février, AB Foods a déclaré un bénéfice d'exploitation ajusté de 691 millions de livres, pour un chiffre d'affaires en baisse de 2 %, à 9,47 milliards de livres. AB Foods s'attend à ce que les conséquences financières de la guerre en Iran soient gérables, mais, se faisant l'écho d'autres détaillants , a mis en garde contre un risque pour les ventes de Primark si la situation persiste et si les dépenses de consommation se détériorent.

AB Foods a déclaré qu'un début encourageant des ventes de printemps/été en mars a été suivi d'un mois d'avril plus mou.

(1 $ = 0,7397 livres)