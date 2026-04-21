AB Foods se sépare de Primark dans le but de dégager de la valeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actionnaires recevront des actions des deux entités cotées en bourse

* Le groupe a déclaré que les deux sociétés peuvent être plus performantes indépendamment l'une de l'autre

* L'objectif est d'achever la scission de Primark d'ici à la fin de l'année 2027

* Baisse de 18 % du bénéfice du premier semestre et prévision d'une baisse du bénéfice pour l'ensemble de l'année

* Les actions ont baissé de 4 %

(Ajoute les commentaires du directeur général aux paragraphes 5 et 6, les actions au paragraphe 8, les commentaires des analystes aux paragraphes 9 à 12) par James Davey et Sarah Young

Associated British Foods

ABF.L va séparer Primark de ses activités alimentaires, en pariant sur le fait que le distributeur de mode sera mieux positionné pour se développer en tant que société autonome avec son propre conseil d'administration et ses propres investisseurs.

Le groupe a déclaré que les marchés financiers comprendraient et évalueraient mieux ses activités alimentaires - y compris des marques comme Ovaltine, Ryvita et Twinings - et Primark si la branche de vente au détail avait une cotation séparée à Londres.

Primark possède 486 magasins sur 19 marchés et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 9,5 milliards de livres (12,8 milliards de dollars). Les activités alimentaires, qui comprennent également des divisions importantes dans le domaine du sucre, des ingrédients et de l'agriculture, opèrent dans 52 pays et réalisent un chiffre d'affaires d'environ 9,8 milliards de livres.

Alors qu'AB Foods estime que Primark a désormais l'envergure et les opportunités de croissance pour faire cavalier seul, elle a dû faire face à une concurrence accrue des géants chinois de la vente en ligne Shein et Temu. En janvier, elle a lancé un avertissement sur ses bénéfices, soulignant la faiblesse de l'Europe continentale.

LES ACTIONNAIRES SOUTIENNENT LA SÉPARATION, SELON LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le directeur général d'AB Foods, George Weston, a déclaré que la scission n'était pas une réponse aux problèmes commerciaux et que les actionnaires - y compris Wittington Investments, la société holding de la famille Weston qui détient un peu moins de 60 % du capital du groupe - soutenaient la séparation.

"Ils pensent que nous faisons ce qu'il faut", a déclaré M. Weston à Reuters, ajoutant que l'examen de la structure du groupe n'envisageait pas la vente de Primark.

Mais pour illustrer le défi à venir, AB Foods a annoncé une chute de 18% de son bénéfice de base au premier semestre mardi. Il a également déclaré que son bénéfice annuel serait inférieur à celui de l'année précédente, reflétant les inquiétudes concernant les dépenses de consommation dues au conflit au Moyen-Orient, la faiblesse des marchés américains des huiles de cuisson et des ingrédients de boulangerie, ainsi que des perspectives plus prudentes pour le sucre.

Les actions d'AB Foods ont baissé de 4 % mardi, prolongeant ainsi la baisse de 17 % enregistrée au cours de l'année écoulée et donnant à l'entreprise une capitalisation boursière d'un peu moins de 13 milliards de livres sterling.

La plupart des évaluations d'AB Foods par les analystes montrent que Primark se négocie à une décote significative par rapport à ses pairs.

Les analystes de RBC ont déclaré que la scission devrait améliorer la capacité d'investissement d'AB Foods à moyen et long terme, mais ont mis en garde: "Les perspectives de consommation et les perspectives pour les deux parties de l'entreprise semblent assez difficiles."

Chris Beckett, analyste des biens de consommation de base chez Quilter Cheviot, a déclaré que la scission n'est pas le moment de déblocage de la valeur que certains pourraient espérer.

"La séparation laissera deux entreprises du FTSE 100, toutes deux détenues par la famille via des trusts caritatifs, ce qui souligne qu'il s'agit plus d'une question de structure que de stratégie", a-t-il déclaré.

BAISSE DES BÉNÉFICES AU PREMIER SEMESTRE

À l'issue de la scission, prévue pour la fin de 2027, les actionnaires d'AB Foods détiendront des actions dans les deux entités cotées en bourse.

Les prévisions initiales du groupe tablent sur des dis-synergies inférieures à 45 millions de livres et sur des coûts de transaction exceptionnels d'environ 75 millions de livres.

Pour les 24 semaines précédant le 28 février, AB Foods a annoncé un bénéfice d'exploitation ajusté de 691 millions de livres, pour un chiffre d'affaires en baisse de 2 %, à 9,47 milliards de livres.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les conséquences financières de la guerre contre l'Iran soient gérables, mais, se faisant l'écho d'autres détaillants , elle a mis en garde contre un risque pour les ventes de Primark si le conflit persiste et si les dépenses de consommation se détériorent.

Elle a déclaré qu'un début encourageant des ventes de printemps/été en mars a été suivi d'un ralentissement des ventes en avril.

(1 dollar = 0,7397 livre)