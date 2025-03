AB Foods : démission immédiate du patron de Primark pour comportement déplacé

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - AB Foods, maison-mère de Primark, a annoncé lundi la démission immédiate du directeur exécutif de la marque de prêt-à-porter à bas prix, Paul Marchant, en poste depuis plus de 15 ans, après un problème de " comportement " envers une femme dans " un environnement social ". Eoin Tonge, directeur financier d'AB Foods, assurera l'intérim tandis que Joana Edwards deviendra directrice financière par intérim, a indiqué la multinationale britannique. Primark regroupe 450 magasins dans 17 pays en Europe et aux Etats-Unis.

