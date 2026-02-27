Aardvark Therapeutics chute après avoir interrompu un essai en phase avancée sur une maladie rare

27 février - ** Les actions du développeur de médicaments Aardvark Therapeutics AARD.O chutent de 47,2 % à 6,58 $ après les marchés

** La société déclare qu'elle interrompt volontairement son essai de phase avancée testant son traitement expérimental pour un type de maladie génétique rare

** La décision a été prise après avoir constaté des effets secondaires liés au cœur lors de la surveillance de l'innocuité d'une étude sur des volontaires sains chez des patients recevant des doses plus élevées que prévu du traitement

** L'entreprise ne prévoit plus d'annoncer les données de base de l'essai au troisième trimestre de 2026

** L'action a chuté de 12,6 % depuis ses débuts sur le Nasdaq l'année dernière