Aardvark glisse après avoir interrompu un essai en phase avancée ; plusieurs analystes réduisent les prévisions de résultats
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 14:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Aardvark Therapeutics AARD.O a volontairement interrompu vendredi un essai de phase avancée testant son traitement expérimental pour un type de maladie génétique rare après avoir constaté des effets secondaires liés au cœur chez des volontaires sains ** Les actions chutent de 54% dans les transactions de pré-marché lundi

** Au moins quatre analystes ont revu à la baisse leurs prévisions pour l'action

LES COURTIERS SONT EFFRAYÉS

** Stifel ("hold", PT: $6) dit: "Ceci ajoute une incertitude significative et il est très difficile de construire une confiance dans ce à quoi la voie à suivre peut ressembler. Le bilan est également une question"; ajoute que les problèmes de sécurité semblent plausiblement liés aux médicaments

** RBC Capital Markets ("sector perform", PT: $6) qualifie la mise à jour de "pilule amère"; dit que les nouvelles "ajoutent une couche d'incertitude à ce qui était considéré comme l'élément le moins risqué du profil du programme, sa sécurité aiguë"

** Oppenheimer ("outperform", PT: $21) dit que cela diminue la probabilité de succès de l'ARD-101 de 65% à 50% et repousse le lancement potentiel d'un an à 2029 ** BTIG ("acheter", PT: 9 $) considère la pause comme un "revers majeur" qui suscite des inquiétudes quant au succès à long terme; abaisse le PT de 26 $ à 9 $, mais maintient son évaluation du traitement expérimental de l'obésité de la société

** William Blair ("buy", PT: $9) dit: "L'événement augmente le risque clinique d'ARD-101, car il remet en question la fenêtre thérapeutique d'ARD-101"; ajoute qu'il est difficile d'évaluer correctement les perspectives futures du traitement étant donné le peu d'informations disponibles

