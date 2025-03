À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 31 mars

Une série de responsables politiques de la Réserve fédérale américaine doivent s'exprimer lors de différents événements tout au long de la semaine. Vendredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'exprimera sur les perspectives économiques devant la Society for Advancing Business Editing and Writing (SABEW) Annual Conference à Arlington. Mercredi, Adriana Kugler, gouverneur de la Réserve fédérale, devrait s'exprimer virtuellement sur les attentes en matière d'inflation et l'élaboration de la politique monétaire devant les étudiants du Griswold Center for Economic Policy et du Julis-Rabinowitz Center for Public Policy and Finance 2025 Public Talk. Le lendemain, Philip Jefferson, vice-président de la Réserve fédérale, s'exprimera sur les perspectives économiques des États-Unis et les communications des banques centrales devant la conférence sur les intermédiaires financiers, les marchés et la politique monétaire, organisée par la Banque fédérale de réserve d'Atlanta et l'Université de Virginie. Le même jour, Lisa Cook, gouverneur de la Réserve fédérale, devrait s'exprimer sur les perspectives économiques lors de la 2025e conférence McKay de l'université de Pittsburgh. Vendredi également, Michael Barr, gouverneur de la Réserve fédérale, devrait s'exprimer sur "l'intelligence artificielle et la banque" devant la Banque fédérale de réserve de San Francisco, l'université d'État de San Francisco et la conférence Fintech 2025 de l'université de Californie à Santa Cruz. En outre, le même jour, le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller participera à une discussion sur les paiements devant la 2025 New York Fed Innovation Conference.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.