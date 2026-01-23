À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 26 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier -

LE LUNDI

Aux États-Unis, le Census Bureau doit publier les données sur les biens durables pour le mois de novembre. Les nouvelles commandes de biens durables devraient avoir rebondi de 3% après avoir chuté de 2,2% en octobre. En excluant les transports, les commandes de biens durables devraient avoir augmenté de 0,4 %, après une hausse de 0,1 % le mois précédent.

En Amérique latine, la banque centrale du Brésil publiera les données des comptes courants pour le mois de décembre, tandis que l'agence nationale des statistiques du Mexique, INEGI, devrait publier les chiffres du chômage pour le même mois.

LE RESTE DE LA SEMAINE

Les marchés sont confrontés à une semaine charnière: le Comité fédéral de l'open market de la Réserve fédérale américaine ( FOMC ) rendra sa décision sur les taux d'intérêt mercredi, ainsi qu'une déclaration de politique générale très attendue à l'issue de sa réunion de deux jours. On s'attend généralement à ce que la banque centrale maintienne les taux inchangés dans la fourchette 3,5 %-3,75 %.

L'attention se portera également sur les résultats des entreprises, près d'un cinquième de l'indice S&P 500 devant publier ses résultats trimestriels, dont Apple, Microsoft, Meta Platforms et Tesla - quatre des "Sept Magnifiques", leaders des mégacapitalisations.

Jeudi, Apple devrait annoncer une hausse de 11,4 % de son chiffre d'affaires trimestriel, qui atteindra le montant record de 138,43 milliards de dollars, grâce à une demande soutenue pour la série iPhone 17. Les analystes et les investisseurs attendent des détails sur la manière dont la société prévoit d'intégrer la technologie Gemini de Google dans ses appareils.

Wall Street s'attend à ce que Microsoft fasse état d'une hausse de 15,3 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre mercredi, grâce à une forte demande pour ses services d'informatique en nuage Azure de la part des entreprises qui adoptent la technologie de l'intelligence artificielle. Les investisseurs surveilleront de près les dépenses d'investissement du fabricant de Windows, qui investit massivement dans de nouveaux centres de données. Ses dépenses seront également surveillées pour l'impact potentiel des pertes d'OpenAI, dans laquelle elle détient une participation importante.

Meta devrait annoncer mercredi une hausse de 20 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, ses outils d'intelligence artificielle ayant contribué à accroître les dépenses de marketing pendant les fêtes de fin d'année. Les investisseurs attendront des informations sur les nouveaux modèles d'intelligence artificielle de l'entreprise et sur l'avenir de la division Reality Labs, dont les suppressions d'emplois ont signalé un changement de stratégie. La restructuration fait suite à des ventes plus faibles que prévu de ses casques de réalité virtuelle et à un recentrage sur ses lunettes Ray-Ban Display dotées d'une intelligence artificielle.

Mercredi, Tesla devrait annoncer une baisse de 3,6 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et une chute de 2,8 % de ses ventes en 2025 en raison d'une baisse de la demande, tandis que mardi, General Motors devrait publier ses résultats du quatrième trimestre.

Boeing devrait publier ses résultats du quatrième trimestre mardi, avant l'ouverture du marché.

L'entreprise mondiale de livraison de colis United Parcel Service devrait publier ses résultats du quatrième trimestre mardi. Les analystes s'attendent en moyenne à ce que l'entreprise affiche une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice trimestriels par rapport à l'année précédente, selon les données compilées par LSEG.

Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, publiera ses résultats trimestriels jeudi. Les analystes seront attentifs aux commentaires de la direction sur le pipeline de transactions pour 2026.

L'assureur santé UnitedHealth Group devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés mardi, ce qui marquera le début de la saison des résultats pour le secteur de l'assurance santé. Les investisseurs devraient s'intéresser aux prévisions de bénéfices de la société pour 2026 ainsi qu'aux commentaires sur les tendances des coûts médicaux pour l'année, tandis que HCA Healthcare devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre le même jour. Les investisseurs se concentreront sur l'impact de l'expiration des subventions de l'Obamacare sur les coûts des soins de santé et sur la question de savoir si l'opérateur hospitalier continue à bénéficier de la demande de Medicare en 2026. L'assureur santé Elevance devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés mercredi. Les investisseurs devraient s'intéresser aux prévisions de bénéfices de l'entreprise pour 2026 ainsi qu'aux commentaires sur les tendances des coûts médicaux pour l'année.

Mercredi, Starbucks devrait annoncer une hausse des ventes trimestrielles comparables dans ses segments international et américain pour la première fois depuis le début de l'année 2024, alors que la société commence à récolter les fruits des efforts déployés depuis des mois par le directeur général Brian Niccol pour relancer la demande pour ses cafés onéreux. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les objectifs annuels de l'entreprise et sur les tendances de la demande aux États-Unis.

Le géant des cartes de crédit American Express devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre vendredi. Les analystes et les investisseurs surveilleront les commentaires de la direction sur un projet de plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit par l'administration Trump, ainsi que les perspectives des dépenses de consommation en 2026.

La banque d'investissement Lazard devrait publier ses résultats du quatrième trimestre jeudi, et les analystes et investisseurs seront attentifs aux commentaires de la direction sur les perspectives de transactions en 2026, après que l'entreprise ait terminé une année faste.

Mardi, Kimberly-Clark devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, car le fabricant de mouchoirs en papier Kleenex pourrait être touché par les droits de douane sur les matières premières telles que le papier et les produits connexes de l'industrie. Les investisseurs attendront des commentaires sur toute modification des objectifs de l'entreprise pour l'ensemble de l'année et sur les prévisions concernant l'impact des droits de douane.

Colgate-Palmolive devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre vendredi, grâce à une demande soutenue pour ses produits, notamment les produits d'hygiène bucco-dentaire et les aliments pour animaux de compagnie. Les investisseurs attendront des commentaires sur les actions en matière de prix, la demande, l'impact d'une concurrence accrue et les prévisions annuelles.

Mardi, le distributeur alimentaire Sysco devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à la demande de produits de la mer et de viande fraîche. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande du secteur de la restauration aux États-Unis, sur les prix des produits emballés et sur les défis de la chaîne d'approvisionnement dans un contexte de politiques commerciales volatiles.

Sur le front économique américain, le département du travail publiera les données de l'indice des prix à la production vendredi, l'IPP pour la demande finale devant augmenter de 0,2 % en décembre, ce qui correspond à l'augmentation de novembre. L'inflation annuelle de l'IPP devrait passer de 3 % à 2,7 %. Jeudi, les demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage pour la semaine terminée le 24 janvier et les demandes continues pour la semaine terminée le 17 janvier seront publiées, les demandes initiales d'allocations chômage de l'État devant augmenter à 208 000 contre 200 000 précédemment. Les commandes d'usines et les données du commerce international pour le mois de novembre sont également attendues jeudi. Les données sur les prix des logements pour le mois de novembre seront publiées mardi, suivies par les chiffres de l'indice du marché hypothécaire mercredi.

Vendredi, le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, Alberto Musalem, devrait s'exprimer sur l'économie américaine et la politique monétaire et participer à une discussion modérée avant le 32e déjeuner annuel de prévisions commerciales du Centre de recherche économique et commerciale de l'Université de l'Arkansas, à Rogers, dans l'Arkansas. (1330 ET/1830 GMT)

La Banque du Canada annoncera sa décision sur les taux d' intérêt mercredi, et les décideurs politiques devraient maintenir les taux inchangés à 2,25 %.

Mercredi, Levi Strauss devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, car la demande pour le fabricant de denim est sous pression, les consommateurs dépensant moins dans un contexte d'incertitude macroéconomique. Les investisseurs s'intéresseront à l'impact de la pression tarifaire sur les marges et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Le fabricant de machines de construction et d'équipements miniers Caterpillar devrait publier ses résultats du quatrième trimestre jeudi. Les analystes s'attendent en moyenne à ce que l'entreprise affiche une croissance de son chiffre d'affaires trimestriel d'une année sur l'autre, tandis que le bénéfice par action devrait diminuer, selon les données compilées par LSEG.

La société Danaher, spécialisée dans les sciences de la vie, devrait publier ses résultats du quatrième trimestre mercredi. Les investisseurs se concentreront sur l'annonce des prévisions annuelles et sur la demande trimestrielle de ses outils et services de test de diagnostic, ainsi que sur les performances de son activité en Chine.

ServiceNow devrait annoncer une hausse de 19 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mercredi, grâce à la demande croissante de ses solutions logicielles. Les investisseurs attendront des mises à jour sur la stratégie de cybersécurité et d'intelligence artificielle de l'entreprise, suite à son projet d'acquisition de la société de sécurité d'identité Armis et à l'intégration des modèles d'IA d'OpenAI dans sa plateforme.

International Paper devrait afficher un bond de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre jeudi, stimulé par la finalisation de l'acquisition de DS Smith et par ses mesures de réduction des coûts. Les investisseurs seront attentifs à tout commentaire sur l'impact des tarifs commerciaux de Trump et des efforts de réduction des coûts.

Jeudi, Deckers Outdoor devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, aidé par une demande stable pour ses chaussures et ses vêtements. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'impact des tarifs douaniens, la demande des consommateurs et les efforts de contrôle des coûts.

Ethos Technologies, soutenue par les sociétés de capital-risque Accel et Sequoia, devrait faire son entrée sur le Nasdaq jeudi après avoir fixé le prix de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis.

Sur le front de l'économie canadienne, Statistique Canada publiera vendredi les données du PIB pour le mois de novembre.

En Amérique latine, la banque centrale du Brésildevrait maintenir le taux de référence Selic inchangé à 15 % mercredi. L'agence brésilienne de statistiques IBGE publiera les données de l'IPC de janvier mardi, suivies des chiffres du chômage et de la dette brute du secteur public vendredi. Au Mexique, les données du PIB sont attendues vendredi, tandis que les chiffres de la balance commerciale de décembre seront publiés mardi.