À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 24 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

21 novembre -

LUNDI

Sur le front économique américain, la Federal Reserve Bank of Dallas devrait publier son indice des entreprises manufacturières pour le mois de novembre, après une lecture de -5,00 le mois précédent.

Sur le calendrier économique du Mexique, l'institut de statistiques du pays INEGI devrait publier les données d'inflation du premier semestre de novembre. L'inflation de base devrait augmenter de 0,05% par rapport à 0,18% au cours de la période précédente, tandis que l'inflation globale devrait augmenter de 0,42%, en hausse par rapport à 0,28% précédemment.

RESTE DE LA SEMAINE

Le calendrier économique américain prévoit la publication de plusieurs données clés cette semaine. Mardi, les ventes au détail du Département du Commerce pour le mois de septembre devraient montrer une augmentation mensuelle de 0,4%, après une augmentation de 0,6% en août. Par ailleurs, les ventes au détail hors automobiles devraient augmenter de 0,4 %, contre 0,7 % le mois précédent. L'indice des prix à la production du département du travail pour la demande finale devrait augmenter de 0,3 % en septembre, après une baisse de 0,1 % le mois précédent, tandis que la lecture annuelle devrait montrer une augmentation de 2,7 %, contre 2,6 % en août. L'IPP de base, qui exclut les aliments et l'énergie, devrait progresser de 0,3 % **sur un mois**, après une baisse de 0,1 % en août, et le taux annuel devrait atteindre 2,7 %, contre 2,8 % précédemment. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour le mois de novembre devrait baisser à 93,5 contre 94,6 en octobre. En outre, le rapport du Département du Commerce sur les stocks des entreprises pour le mois d'août devrait montrer une augmentation de 0,1 %, après une hausse de 0,2 % en juillet. Mercredi, le département du commerce devrait annoncer que les commandes de biens durables ont augmenté de 0,9 % en septembre, après une hausse de 2,9 % en août, tandis que les biens durables hors transport devraient augmenter de 0,2 %, après une hausse de 0,3 % le mois précédent. Le département du travail publiera également les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage, avec les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 22 novembre. Le rapport du Département du Commerce sur les ventes de logements neufs pour le mois de septembre devrait montrer que les ventes ont chuté à 0,709 million d'unités, contre 0,800 million en août. Jeudi, le PMI de Chicago de l'Institute of Supply Management pour le mois de novembre est également attendu. Par ailleurs, la Réserve fédérale publie le Livre beige mercredi.

Dell devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mardi, grâce à la demande croissante de ses serveurs alimentés par l'intelligence artificielle.

Deere devrait annoncer un bénéfice plus faible lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre mercredi.

La chaîne de grands magasins Kohl's devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mardi, pénalisée par la modération des dépenses de consommation dans un contexte d'incertitude économique croissante. Les investisseurs attendront des commentaires sur le leadership, l'impact des droits de douane sur le moral des consommateurs, les performances des magasins et des canaux numériques, ainsi que les prévisions annuelles.

Le distributeur d'électronique Best Buy devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mardi, en raison de la demande d'appareils et de gadgets pour les fêtes de fin d'année. Les investisseurs garderont un œil sur les pressions tarifaires, les actions en matière de prix, la stratégie promotionnelle et le paysage de la demande à court terme.

Alibaba Group devrait annoncer ses résultats du deuxième trimestre mardi. Les analystes seront à l'écoute de tout gain provenant de la guerre du "commerce de détail instantané" fortement subventionné dans laquelle la société s'est engagée, ainsi que des mises à jour sur les progrès des initiatives de monétisation de l'IA.

Sur le front économique canadien, Statistique Canada devrait publier jeudi la balance des comptes courants pour le troisième trimestre. Par ailleurs, vendredi, le rapport de Statistique Canada sur le produit intérieur brut devrait montrer que l'économie a progressé à un taux annualisé de 0,5 % au troisième trimestre, après une contraction de 1,6 % au cours de la période précédente. En outre, le PIB mensuel pour septembre devrait augmenter de 0,2 %, après une baisse de 0,3 % en août.

Le calendrier économique de l'Amérique latine prévoit la publication de plusieurs données clés cette semaine. Mardi, la banque centrale du Brésil devrait publier la balance des comptes courants et les données sur les investissements directs étrangers pour le mois d'octobre. L'agence statistique argentine INDEC **publiera** des données sur l'activité économique en septembre. Mercredi, l'institut de statistiques brésilien IBGE **publiera** l'indice des prix à la consommation IPCA-15 pour le mois de novembre, tandis que l'Argentine devrait publier des données sur les ventes au détail pour le mois de septembre. Jeudi, la Fondation Getulio Vargas du Brésil publiera l'indice d'inflation IGP-M pour le mois de novembre. Vendredi, la banque centrale du Brésil publiera les données de l'excédent budgétaire primaire pour octobre, tandis que l'institut statistique du Chili **publiera** les données du taux de chômage et de la production manufacturière pour octobre.