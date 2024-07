À surveiller dans la journée - vendredi 12 juillet

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

11 juillet -

JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine en termes d'actifs, devrait enregistrer une baisse de ses bénéfices lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre. Son activité de négoce de titres à revenu fixe pourrait être un frein, mais l'unité de crédit pourrait continuer à bénéficier de l'acquisition de First Republic Bank l'année dernière.

Citigroup devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre, les analystes et les investisseurs étant à l'affût de nouvelles informations sur le plan de redressement de la banque. La troisième banque américaine a restructuré ses activités tentaculaires cette année et supprimé des emplois afin de réduire les dépenses et de créer une entreprise plus légère. Les commentaires de Jane Fraser, directeur général de Citi, donneront des indications essentielles sur les plans de croissance de Citi et, plus généralement, sur les perspectives des activités sensibles au marché, telles que la banque d'investissement, les revenus d'intérêts et la demande de prêts.

Sur le front de l'économie américaine, le Bureau of Labor Statistics du département du travail devrait annoncer que l'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale a probablement augmenté de 0,1 % en juin, après une baisse de 0,2 % au cours de la période précédente. Sur une base annuelle, l'IPP devrait augmenter de 2,3 % en juin, contre une hausse de 2,2 % en mai. Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPP a probablement augmenté de 0,2 % en juin, après être resté stable le mois précédent. Au cours des 12 mois précédant juin, l'IPP dit de base a probablement progressé de 2,5 %, après une hausse de 2,3 % en mai. Par ailleurs, la lecture préliminaire de l'indice global du moral des consommateurs de l'Université du Michigan s'est probablement établie à 68,5 ce mois-ci, contre une lecture finale de 68,2 en juin.

Wells Fargo devrait annoncer une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, les analystes et les investisseurs étant attentifs aux commentaires de la direction sur les perspectives en matière de revenus d'intérêts et de demande de prêts. La quatrième banque américaine, qui a cherché à développer ses activités à Wall Street, devrait enregistrer des gains dans le domaine du négoce et de la banque d'investissement. Les mises à jour potentielles sur le calendrier de la Réserve fédérale américaine pour lever le plafond d'actifs imposé au banque en 2018 sont également au centre de l'attention.

La banque dépositaire BNY devrait publier ses résultats du deuxième trimestre, où elle devrait afficher une hausse des bénéfices, grâce à l'augmentation des actifs des clients et à la hausse des frais de services d'investissement.

Le Tribunal d'appel de la concurrence de Londres devrait examiner une demande de certification d'un procès de masse intenté au nom d'environ 36 millions de clients britanniques qui auraient payé des prix plus élevés pour des produits Apple et Beats en raison d'un prétendu accord secret entre Apple et Amazon. L'action en justice, évaluée à environ 641 millions de dollars, affirme que l'accord a entraîné la disparition des marchands indépendants de produits Apple et Beats de la plateforme d'Amazon.

Sur le front économique canadien, Statistique Canada devrait annoncer que la valeur des permis de construire a baissé de 5,9 % en mai, après une croissance de 20,5 % en avril.

En Amérique latine, les données de l'agence brésilienne de statistiques IBGE devraient montrer que le secteur des services a reculé de 0,8 % en mai après avoir progressé de 0,5 % le mois précédent. Sur une base annuelle, le secteur des services s'est probablement contracté de 0,1 % en mai après une croissance de 5,6 % en avril. Par ailleurs, le taux d'inflation mensuel de l'Argentine devrait atteindre 5,1 % en juin, soit une accélération par rapport au taux de 4,2 % enregistré en mai. L'inflation au cours de la période de 12 mois se terminant en juin s'est probablement élevée à 273,6 %. Par ailleurs, un rapport de l'agence nationale des statistiques du Mexique devrait montrer que la production industrielle a probablement augmenté de 0,4 % en mai, par rapport à la baisse de 0,5 % enregistrée en avril. Au cours des 12 mois précédant mai, la production industrielle a augmenté de 1,2 % après une hausse de 5,1 % en avril.