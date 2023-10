À surveiller dans la journée - mercredi 18 octobre

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux événements et histoires du jour, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

17 octobre - Tesla Inc devrait publier ses résultats du troisième trimestre, même si le leader de la voiture électrique a réduit les prix de nombreux modèles pour maintenir l'élan des ventes.

Morgan Stanley devrait annoncer des bénéfices plus faibles au troisième trimestre, mais les analystes s'attendent à ce que l'unité de gestion de patrimoine de la banque amortisse le choc de la baisse de l'activité de transaction.

Le pionnier du streaming vidéo Netflix Inc. devrait annoncer 6 millions de nouveaux abonnés lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre. Les investisseurs s'intéresseront aux efforts déployés par l'entreprise pour mettre en place un volet financé par la publicité et à l'impact des grèves à Hollywood.

Un rapport du département américain du commerce devrait indiquer que les mises en chantier ont légèrement augmenté pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 1,380 million d'unités en septembre, contre 1,283 million d'unités en août. Les permis de construire devraient baisser à 1,450 million d'unités en septembre, contre 1,541 million d'unités en août.

Le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller participera à une discussion sur les perspectives économiques avant le Distinguished Speaker Seminar, European Economics and Financial Centre à Londres. (1200/1600) Séparément, le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, devrait participer à une discussion animée au Queens College à New York. (1230/1630) Entre-temps, Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale, prononcera le discours d'ouverture d'un événement intitulé "Fed Listens" organisé par la Banque fédérale de réserve de Richmond à Richmond, en Virginie. (1300/1700)

Le président de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, Patrick Harker, interviendra sur le thème "Workforce Challenges" avant l'événement "People, Possibilities, Practice: Concevoir un meilleur avenir pour les travailleurs" organisé par la Banque fédérale de réserve de Philadelphie. (1515/1915) Plus tard dans la journée, Lisa Cook, gouverneur de la Réserve fédérale, interviendra sur "L'évolution du mandat de la Réserve fédérale en matière d'emploi" avant la cérémonie de remise des prix Louis E. Martin lors du sommet 2023 Future of Black Communities à Washington. (1855/2255) La Réserve fédérale devrait également publier son Livre beige, qui donnera un ENQUÊTE de l'économie américaine. (1400/1800)

Procter & Gamble Co devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à des prix plus élevés et à une demande soutenue pour ses savons, shampooings et autres produits ménagers. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions annuelles de la société, à ses commentaires sur les prix et les promotions, aux volumes de ventes et aux tendances en Chine.

Abbott Laboratories devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Les investisseurs s'intéresseront aux mises à jour des prévisions de l'entreprise pour 2023, aux performances du segment des dispositifs médicaux et aux commentaires sur la demande post-COVID pour les chirurgies non urgentes, à l'impact éventuel de changements plus substantiels en dollars par rapport à ses prévisions de ventes annuelles liées à COVID, et aux performances du segment de la nutrition après une reprise du marché des préparations pour nourrissons aux États-Unis.

Elevance Health Inc. publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prévisions de la société pour 2024, les coûts médicaux trimestriels et les adhésions à ses plans d'assurance soutenus par le gouvernement.

Le bénéfice du troisième trimestre de US Bancorp devrait être en baisse, le banque ayant mis de côté davantage de capital dans des fonds de secours pour couvrir d'éventuelles pertes sur prêts.

Le bénéfice du troisième trimestre de State Street Corp devrait diminuer, le banque ayant mis de côté davantage de capital dans des fonds de secours pour couvrir d'éventuelles pertes sur prêts.

Crown Castle Inc devrait afficher un chiffre d'affaires inférieur au troisième trimestre, en raison d'un ralentissement de l'activité des tours après une hausse initiale due aux déploiements de la technologie 5G.

Le fournisseur d'outils de fabrication de puces Lam Research Corp devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison de la diminution des dépenses des fabricants de puces dans un contexte de faible demande sur le marché final.

Le bénéfice de Nasdaq Inc. devrait être globalement stable au troisième trimestre, l'opérateur boursier constatant une demande soutenue pour ses produits liés à l'investissement. Les analystes et les investisseurs se concentreront probablement sur les commentaires relatifs aux perspectives de l'entreprise concernant le rebond des offres publiques initiales aux États-Unis.

Le géant de l'assurance Travelers Companies Inc devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une forte demande de souscription. Les analystes et les investisseurs surveilleront l'augmentation des coûts liés aux catastrophes après les ouragans et les incendies dévastateurs qui ont frappé les États-Unis ce trimestre.

Un rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement devrait indiquer que le taux annualisé corrigé des variations saisonnières des mises en chantier de logements au Canada est tombé à 240 000 unités en septembre, contre 252 800 unités en août.

L'agence gouvernementale brésilienne de statistiques IBGE devrait annoncer que les ventes au détail dans le pays ont baissé de 0,7 % en août après avoir augmenté de 0,7 % en juillet.