À surveiller dans la journée - jeudi 30 mai

29 mai -

Le Bureau d'analyse économique du Département du commerce américain publiera sa deuxième estimation du produit intérieur brut du premier trimestre, qui devrait montrer que l'économie a probablement progressé à un taux annualisé de 1,3 %, en baisse par rapport au rythme de 1,6 % annoncé précédemment. Le même jour, le département du travail devrait annoncer que les demandes initiales d'allocations de chômage ont probablement augmenté à 218 000 au cours de la semaine qui s'est terminée le 25 mai, contre 215 000 au cours de la semaine précédente. Le nombre de personnes recevant des allocations après une première semaine d'aide, ou demandes continues, a probablement augmenté à 1,797 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine se terminant le 18 mai.

Dell Technologies devrait afficher une augmentation de son chiffre d'affaires au premier trimestre, aidé par une demande croissante pour ses serveurs alimentés par l'IA qui prennent également en charge les unités de traitement graphique de Nvidia. Les investisseurs attendront des commentaires sur la reprise du marché des PC, la demande de PC IA et les réservations de serveurs IA, alors que les entreprises sont toujours aux prises avec une inflation galopante dans un contexte d'incertitude macroéconomique. La maison de courtage Bernstein a déclaré jeudi qu'elle pensait que les réservations de serveurs d'IA seraient "l'indicateur de performance clé le plus important () de la conférence de presse sur les résultats".

Le président de la Federal Reserve Bank of New York, John Williams, s'exprimera lors d'un déjeuner hybride organisé par l'Economic Club of New York. (1205/1605) Par ailleurs, la présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan , s'exprimera devant la Borderplex Alliance Distinguished Speaker Series. (1700/2100)

Best Buy devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre en raison de la faiblesse de la demande pour les appareils électroniques qu'elle vend au détail. Les consommateurs américains continuent de reporter leurs achats discrétionnaires face à l'inflation galopante.

Costco Wholesale devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à la demande soutenue des consommateurs pour ses produits d'épicerie. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande, l'impact des prix de l'essence et les prévisions annuelles.

Dollar General devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, les consommateurs s'étant tournés vers ses produits d'épicerie moins chers dans un contexte d'inflation persistante. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande des consommateurs, la récupération des marges et toute mise à jour des prévisions du distributeur.

Le président de Goldman Sachs, John Waldron, et le directeur général de Bank of America , Brian Moynihan , devraient s'exprimer lors de la Bernstein Strategic Decisions Conference.

Birkenstock devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, bénéficiant d'une forte demande pour ses chaussures et sandales haut de gamme à bout fermé, défiant ainsi un ralentissement général du marché du luxe. Les investisseurs attendront des commentaires sur les plans d'expansion de la société, les coûts de la chaîne d'approvisionnement, la demande directe au consommateur et une mise à jour des prévisions annuelles.

Gap devrait annoncer une légère augmentation de son chiffre d'affaires au premier trimestre, probablement grâce à une forte demande pour ses marques Old Navy et homonymes, ainsi qu'à un marketing de la mode en vogue. Les investisseurs seront attentifs à l'appétit des consommateurs pour les achats de vêtements et d'accessoires dans une économie incertaine et aux tendances pour les jeans et pantalons larges et les hauts à la mode.

Nordstrom devrait afficher une légère hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre alors que les dépenses de consommation restreintes dans les catégories discrétionnaires continuent de peser sur les ventes du distributeur. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'offre publique d'achat de la famille fondatrice, des mises à jour des prévisions annuelles et une augmentation des dépenses en vêtements et autres biens à plus forte marge.

Le fabricant de puces Marvell Technology devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, la faiblesse des marchés de consommation et les corrections de stocks ayant nui aux perspectives de nouvelles commandes de puces.

Zscaler devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, aidé par une augmentation de la demande de solutions de cybersécurité dans un contexte de piratages médiatisés et de menaces en ligne croissantes.

Le fabricant de beurre de cacahuètes Skippy Hormel Foods devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, pénalisé par les prix élevés des produits à base de viande et des plats cuisinés. Les investisseurs attendront des commentaires sur les mesures de tarification, la demande et les prévisions annuelles.

Royal Bank Canada, la plus grande banque du pays, devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre, grâce à des efforts de réduction des coûts et à l'acquisition de l'unité nationale de HSBC. Les investisseurs attendront également les premières mises à jour de la direction depuis que le banque a conclu l'acquisition de HSBC Canada à la fin du mois de mars.

L'agence nationale des statistiques duMexique devrait annoncer que le taux de chômage corrigé des variations saisonnières du pays était probablement de 2,6 % en avril, en hausse par rapport aux 2,3 % de mars. L'agence statistique chilienne INE devrait également publier le taux de chômage du pays, qui était probablement de 8,5% en avril, en baisse par rapport à 8,7% en mars.

