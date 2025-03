À surveiller dans la journée - jeudi 27 mars

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

26 mars - Une série de données économiques américaines est prévue pour la journée, à commencer par l'estimation finale du produit intérieur brut du département du Commerce, qui devrait montrer que l'économie du pays a progressé de 2,3 % au quatrième trimestre, inchangée par rapport à l'estimation précédente. Par ailleurs, les données du Département du travail devraient montrer que les demandes initiales d'allocations chômage ont probablement augmenté de 2 000 pour atteindre 225 000 pour la semaine se terminant le 22 mars. Les demandes continues d'allocations de chômage dans les États ont probablement baissé à 1,888 million pour la semaine se terminant le 15 mars, contre 1,892 million la semaine précédente. Par ailleurs, la National Association of Realtors doit publier les chiffres des ventes de logements en attente, qui ont probablement augmenté de 1 % en février, après avoir chuté de 4,6 % en janvier.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Boston, Susan Collins, devrait s'exprimer sur l'économie et la politique monétaire lors d'une discussion informelle parrainée par l'Insurance Women's Investment Network (IWIN), 100 Women in Finance (100WF), et Wellington Management, à Boston. (1630/2030) Par ailleurs, le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, prononcera la conférence H. Parker Willis sur l'économie politique à l'Université Washington et Lee, à Lexington. (1630/2030)

L'introduction en bourse (introduction en bourse) de la startup CoreWeave, spécialisée dans l'intelligence artificielle et soutenue par Nvidia, devrait avoir lieu jeudi soir, ce qui donnera aux investisseurs un ENQUÊTE de ses actions avant ses débuts sur le marché vendredi. Le fournisseur de services en nuage vise une valorisation de 32 milliards de dollars sur une base entièrement diluée lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

Lululemon Athletica devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses vêtements. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prévisions annuelles, les remises et leur impact sur les marges, les nouvelles lignes de produits et les tendances.

La Banque Royale du Canada devrait organiser sa première journée des investisseurs depuis sept ans. Cet événement intervient dans un contexte de défis liés à une économie incertaine causée par la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis et un an après que la RBC a conclu l'acquisition de l'unité nationale de HSBC pour 10 milliards de dollars, sa plus importante transaction à ce jour.

OpenAI devrait demander à un tribunal de Charlotte, en Caroline du Nord, de regrouper en une seule affaire, dans le nord de la Californie, les actions en justice intentées par des organes de presse, des auteurs et d'autres personnes au sujet de l'apprentissage de l'IA, qui constituent un enjeu majeur en matière de droits d'auteur.

En Amérique latine, la banque centrale du Mexique devrait annoncer sa décision concernant son taux d'intérêt de référence. La Banque du Mexique devrait réduire son taux d'intérêt de référence de 50 points de base pour le ramener à 9 %, selon un sondage Reuters. Les données de la balance commerciale du Mexique pour février sont également sur le radar et le pays devrait afficher un déficit commercial de 1,061 milliard de dollars, inférieur au déficit de 4,558 milliards de dollars affiché en janvier. Séparément, l'indice des prix à la consommation IPCA-15 du Brésil pour la mi-mars est également attendu. L'indice devrait montrer une augmentation mensuelle de 0,70 %, après une augmentation de 1,23 % le mois précédent. Par ailleurs, l'activité économique de l'Argentine devrait augmenter de 4,7 % en janvier, après une expansion de 5,5 % en décembre.