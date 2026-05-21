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À surveiller aujourd'hui - Vendredi 22 mai
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 20:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ("The Day Ahead" est une publication diffusée par e-mail et au format PDF qui regroupe les principaux sujets d'actualité et événements de la journée, ainsi que des analyses et d'autres articles. Pour recevoir "The Day Ahead", les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à l'adresse RT/DAY/US. Toutes les heures sont indiquées en heure de l'Est (ET) / heure de Greenwich (GMT).)

21 mai -

Le moral des consommateurs américains devrait rester inchangé à son plus bas niveau historique de 48,2, lorsque l'université du Michigan publiera son estimation finale de l'indice de confiance des consommateurs pour le mois de mars.

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, doit prononcer une conférence sur les perspectives économiques lors d'une conférence organisée par le Centre for Central Banking à Francfort, en Allemagne (10h00 / 14h00).

Au Canada, Statistique Canada publiera des données sur les ventes au détail et les prix à la production. Les ventes au détail de mars devraient progresser de 0,6 %, soit un rythme plus lent qu'en février, où elles avaient augmenté de 0,7 %. Hors automobiles, les ventes devraient progresser de 0,9 %. Parallèlement, les prix à la production devraient augmenter de 1,3 % en avril.

Le Mexique verra la publication d'une série de données économiques, l'INEGI devant publier ses estimations définitives du PIB du premier trimestre, qui devrait afficher une hausse de 0,1 % en glissement annuel et une baisse de 0,8 % en glissement trimestriel. Des informations seront également fournies sur l'activité économique du pays, qui devrait avoir progressé de 0,5 % au cours des 12 mois jusqu'en mars. Les chiffres de l'inflation pour la première quinzaine de mai sont également attendus, l'inflation globale devant reculer de 0,15 % en glissement mensuel, tandis que l'inflation sous-jacente devrait avoir augmenté de 0,17 % sur la même période. Par ailleurs, l'INDEC argentin doit publier les données sur les ventes au détail pour le mois de mars.

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