À surveiller aujourd'hui - Jeudi 21 mai

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20 mai -

Walmart devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la demande pour ses produits alimentaires moins chers et autres produits de première nécessité, à l'augmentation des dépenses en services de livraison en ligne par les consommateurs à revenus élevés, ainsi qu'aux bénéfices tirés des activités publicitaires et de la place de marché. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la santé des consommateurs, ainsi qu'à toute mise à jour des prévisions initialement prudentes de Walmart pour l'année.

Le Bureau du recensement devrait indiquer que les mises en chantier ont reculé en avril pour s'établir à un taux annualisé de 1,410 million d'unités, tandis que les permis de construire devraient augmenter pour atteindre 1,385 million d'unités sur la même période. Parmi les autres données économiques attendues figurent les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, les demandes initiales étant estimées à 210 000 pour la semaine terminée le 16 mai. Les demandes continues devraient s'élever à 1,785 million pour la semaine terminée le 9 mai. Par ailleurs, les estimations préliminaires de l'indice PMI pour mai sont attendues, S&P Global devant afficher un indice de 53,8 pour le secteur manufacturier, tandis que celui du secteur des services devrait rester inchangé à 51,1.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, doit prendre la parole lors du déjeuner organisé par l'Urban Land Institute Triangle Capital Markets à Raleigh. (1220 /1620)

Le constructeur de tracteurs Deere publiera ses résultats du deuxième trimestre et les investisseurs devraient se concentrer sur les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice net de la société pour l'ensemble de l'année.

Les analystes s'attendent à ce que Workday affiche une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, portée par la demande soutenue pour ses services d'abonnement basés sur le cloud.

La marque de vêtements de luxe Ralph Lauren devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, soutenue par une reprise de la demande pour ses polos et ses pulls en maille torsadée. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l'impact des droits de douane et du conflit au Moyen-Orient sur les coûts, le moral des consommateurs et la politique de prix, ainsi qu'aux prévisions annuelles.

Deckers Outdoor devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses chaussures et ses vêtements. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l'impact des tensions géopolitiques sur les coûts, les efforts de maîtrise des coûts et la demande des consommateurs.

L'agence mexicaine des statistiques publiera les données sur les ventes au détail pour le mois de mars, qui devraient afficher une hausse de 0,4 % après une baisse de 0,9 % en février. Sur un an, les ventes devraient progresser de 2,9 %, un rythme plus lent par rapport au chiffre précédent de 3,1 %. Parallèlement, en Argentine, l'INDEC publiera les données sur l'activité économique, le chiffre pour mars étant attendu à 2,1 %.