À suivre dans la journée - vendredi 6 mars

5 mars - Sur le front économique américain, le rapport sur l'emploi du département du travail , très suivi, devrait montrer que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 59 000 en février, après avoir enregistré une hausse de 130 000 emplois en janvier. Le nombre d'emplois dans le secteur privé a probablement augmenté de 65 000, contre une hausse de 172 000 emplois le mois précédent. Par ailleurs, le taux de chômage devrait rester inchangé à 4,3 % en février. En outre, le salaire horaire moyen a probablement augmenté de 0,3 % en février, tandis que le salaire horaire moyen devrait augmenter de 3,7 % sur une base annuelle. Par ailleurs, le Census Bureau devrait annoncer que les ventes au détail ont probablement baissé de 0,3 % en janvier, après avoir été stables en décembre. Un rapport séparé devrait montrer que les stocks des entreprises ont probablement augmenté de 0,1 % en décembre, après avoir augmenté au même rythme en novembre. En outre, la Réserve fédérale devrait indiquer que les crédits à la consommation accordés aux Américains ont probablement augmenté de 12 milliards de dollars en janvier.

De nombreux responsables politiques de la Réserve fédérale américaine doivent s'exprimer à l'occasion de différents événements. Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, et Anna Paulson, présidente de la Fed de Philadelphie, participeront au panel "The Value of Private Sector Data for U.S. Monetary Policy Making" avant le 2026 U.S. Monetary Policy Forum parrainé par la Booth School of Business de l'Université de Chicago à New York. (1015/1515) Par ailleurs, Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, devrait prononcer le discours principal lors de l'événement Outlook 2026 organisé par la Chambre régionale de Springfield dans le Massachusetts. (1320/1820) En outre, Beth Hammack , présidente de la Fed de Cleveland, participera au panel "On the Safe-haven Status of the Dollar" avant le 2026 U.S. Monetary Policy Forum sponsorisé par la Booth School of Business de l'Université de Chicago à New York. (1330/1830)

Les investisseurs seront également attentifs aux données de l'indice PMI Ivey du Canada, qui pourraient donner des indications sur l'activité économique du pays en février.

En Amérique latine, l'inflation brésilienne, mesurée par l'indice des prix IGP-DI, devrait avoir diminué de 0,62% en février, après une hausse de 0,2% le mois précédent. Par ailleurs, l'agence de statistiques du pays, IBGE, devrait annoncer que la production industrielle a probablement augmenté de 0,7 % en janvier, après une baisse de 1,2 % le mois précédent. Sur une base annuelle, la production industrielle a probablement baissé de 0,7 % après avoir augmenté de 0,4 % en décembre. En outre, l'agence statistique chiliennedevrait annoncer que les prix à la consommation ont probablement augmenté de 0,1 % en février. Par ailleurs, l'agence statistique argentinedevrait publier les chiffres de la production industrielle pour le mois de janvier.

LIVECHAT-REUTERS GLOBAL MARKETS FORUM

