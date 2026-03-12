À suivre dans la journée - vendredi 13 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

Sur le front économique américain, le Bureau d'analyse économique du département du Commerce doit publier son rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), à savoir l'indice des prix. L'indice a probablement augmenté de 0,3 % en janvier, après un gain de 0,4 % en décembre. Sur une base annuelle, l'indice des prix PCE a probablement augmenté de 2,9 % en janvier. Par ailleurs, l'indice de base des prix PCE pour janvier devrait avoir augmenté de 0,4 %, tandis que sur une base annuelle, l'indice de base a probablement augmenté de 3,1 %. Les dépenses de consommation devraient avoir augmenté de 0,3 %, contre une hausse de 0,4 % en décembre. Le revenu personnel a probablement augmenté de 0,5 % en janvier, après une hausse de 0,3 % le mois précédent.

Par ailleurs, la deuxième estimation du produit intérieur brut (GDP) devrait montrer que l'économie a probablement augmenté de 1,4 % au quatrième trimestre.

Sur le front du marché du travail, l'enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS) devrait montrer que les offres d'emploi ont augmenté de 158 000 pour atteindre 6,7 millions en janvier. En outre, la lecture préliminaire de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de mars devrait s'établir à 55, en baisse par rapport à la lecture finale de 56,6 du mois précédent. Le Census Bureau devrait faire état d'une hausse de 1,2 % des commandes de biens durables en janvier, après une baisse de 1,4 % le mois précédent. En excluant le transport, les commandes ont probablement augmenté de 0,5 % au cours de la même période, après avoir augmenté de 1 % le mois précédent.

L'agence statistique du Canada devrait publier les données sur l'emploi de février, qui devraient montrer que l'économie a probablement ajouté 10 000 emplois, par rapport aux 24 800 emplois perdus au cours du mois précédent. Le taux de chômage du pays devrait augmenter à 6,6 % pour le même mois. L'agence devrait également indiquer que les ventes manufacturières ont chuté de 3,3 % en janvier, après une hausse de 0,6 % le mois précédent.

En Amérique latine, l'IBGE du Brésil devrait indiquer que l 'activité des services a probablement augmenté de 0,1 % en janvier, après une baisse de 0,4 % le mois précédent. Sur une base annuelle, l'activité a probablement augmenté de 2,8 %. Pendant ce temps, les données sur la production industriellemexicaine sont attendues et devraient rester stables en janvier tout en augmentant de 1,7 % en glissement annuel.

