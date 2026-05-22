À suivre cette semaine et mardi 26 mai

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22 mai -

Mardi:

La confiance des consommateurs aux États-Unis, telle que mesurée par l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, devrait reculer de huit dixièmes de point pour s'établir à 92 en mai.

Zscaler devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée par la demande mondiale croissante d'outils de sécurité destinés à protéger contre les cyberattaques et les pertes de données.

Le sous-gouverneur de la Banque du Canada, Nicolas Vincent, prononcera un discours à Montréal sur les tendances du marché du travail et les changements structurels de l'économie canadienne. (12 h 00/14 h 00)

La banque centrale du Brésil devrait publier des données sur la balance courante et les investissements directs étrangers.

Le reste de la semaine:

Jeudi, plusieurs publications économiques clés sont prévues aux États-Unis. Le Bureau of Economic Analysis (BEA) publiera les données sur les dépenses de consommation personnelle du mois d'avril, l'indice des prix PCE devant progresser de 0,5 % en glissement mensuel et de 3,8 % sur les 12 mois à fin avril. L'indice de base devrait augmenter de 0,3 % sur le mois et de 3,3 % en glissement annuel. Le BEA publiera également sa deuxième estimation du PIB du premier trimestre, qui devrait être révisée à la hausse d'un dixième de point de pourcentage pour s'établir à 2,1 %. Par ailleurs, le Bureau du recensement publiera les commandes de biens durables, qui devraient augmenter de 3 % en avril, ainsi que les ventes de logements neufs, qui devraient ralentir pour s'établir à un taux annualisé de 0,665 million d'unités. En outre, le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage est attendu, les demandes initiales devant augmenter de 2 000 pour atteindre 211 000 pour la semaine se terminant le 23 mai.

À Tokyo, la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, et le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, doivent participer mercredi à une table ronde sur la politique monétaire. Le même jour, la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, doit prendre la parole devant le Forum sur la politique économique de l'Institut de recherche en politique économique de Stanford, à Stanford. Jeudi, le président de la Fed de New York, John Williams, devrait prononcer un discours liminaire en Islande, avant la Conférence économique de Reykjavík. La conférence devrait également accueillir vendredi la vice-présidente de la Fed, Michelle Bowman. Par ailleurs, la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, s'exprimera sur les perspectives économiques à Mount Laurel.

Costco Wholesale devrait annoncer une hausse de ses ventes trimestrielles à magasins comparables jeudi, lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, grâce à la demande de produits de première nécessité abordables dans ses magasins réservés aux membres. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la santé des consommateurs et l'état d'avancement des remboursements de droits de douane, ainsi qu'à l'impact de la hausse des prix du carburant. Le même jour, Best Buy devrait afficher une légère hausse de ses ventes au premier trimestre, alors que le distributeur d'électronique est confronté à un affaiblissement de la demande pour les dépenses discrétionnaires dans un contexte d'inflation persistante et d'inquiétudes économiques plus générales. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les perspectives de la demande, l'impact des droits de douane et toute répercussion potentielle du conflit au Moyen-Orient. Par ailleurs, le distributeur discount Dollar Tree devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, ses magasins attirant des consommateurs soucieux de leur budget dans un contexte d'incertitude économique croissante. Les investisseurs guetteront les commentaires sur la demande, l'impact des droits de douane et les tendances liées aux pertes de stock, ainsi que les prévisions annuelles.

La Strategic Decisions Conference, organisée par Bernstein, doit débuter mercredi et réunira plusieurs dirigeants d'entreprise de premier plan pendant trois jours. Parmi les intervenants prévus pour la journée d'ouverture figurent Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, et Brian Moynihan, directeur général de Bank of America. Jeudi, John Waldron, président et directeur des opérations de Goldman Sachs, Neil Chapman, cadre chez Exxon Mobil, et Charlie Scharf, directeur général de Wells Fargo, doivent prendre la parole lors de la conférence.

HP devrait annoncer mercredi une croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, soutenue par la demande pour ses ordinateurs personnels équipés d'IA. Les investisseurs attendront des commentaires sur la santé du marché des PC, alors que la pénurie de puces mémoire entraîne des hausses de prix dans l'ensemble du secteur. Ils en apprendront également davantage sur le cycle de renouvellement de Windows 11 et sur les efforts des fournisseurs pour sécuriser leurs stocks face aux contraintes d'approvisionnement en mémoire qui devraient persister tout au long de l'année. Par ailleurs, Dell devrait annoncer jeudi une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre, tirée par la forte demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA et équipés des puissantes puces de Nvidia. Les investisseurs attendront des commentaires sur la manière dont les investissements croissants des géants de la tech dans le développement d'infrastructures d'IA aident l'entreprise à attirer des capitaux à un moment où les clients sont confrontés à une pénurie de puces mémoire. Ils en apprendront également davantage sur la santé du marché des PC et sur la manière dont les clients dépensent pour des systèmes basés sur l'IA.

Marvell Technology devrait annoncer mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par la forte demande pour ses puces sur mesure et ses solutions d'interconnexion utilisées dans les centres de données IA de pointe.

Salesforce devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, soutenue par la demande en technologies autonomes intégrant des agents IA, les entreprises automatisant leurs flux de travail et accélérant leurs tâches administratives. Parallèlement, le chiffre d'affaires d'Autodesk devrait progresser grâce à la forte demande en logiciels de conception lors de la publication de ses résultats du premier trimestre jeudi.

Hormel Foods devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre jeudi. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le moral des consommateurs dans un contexte économique incertain et à l'intérêt croissant pour les médicaments amaigrissants. Ils chercheront également à obtenir des détails sur l'impact des coûts des intrants ainsi que sur les prévisions annuelles.

Snowflake devrait annoncer une croissance de son chiffre d'affaires du premier trimestre mercredi, la demande d'outils d'IA attirant davantage de clients vers sa plateforme d'analyse de données basée sur le cloud.

Bath & Body Works devrait publier mercredi une baisse de son chiffre d'affaires du premier trimestre, pénalisée par la faiblesse de la demande pour ses bougies parfumées et ses produits de soins corporels haut de gamme. Les investisseurs guetteront les commentaires sur la politique de prix, le moral des consommateurs, l'impact de l'augmentation des dépenses promotionnelles et marketing, ainsi que les prévisions annuelles.

Le distributeur de vêtements American Eagle Outfitters devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre jeudi, grâce à une demande soutenue pour ses produits. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le moral des consommateurs dans un contexte d'incertitude macroéconomique accrue, l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les coûts des intrants et la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'aux prévisions annuelles. Le même jour, Gap, la société mère d'Old Navy, devrait afficher jeudi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, les efforts marketing accrus ayant contribué à stimuler la demande pour ses vêtements et accessoires. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions annuelles ainsi qu'aux commentaires sur le moral des consommateurs dans un contexte d'incertitude macroéconomique accrue et à l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les coûts des intrants et la chaîne d'approvisionnement.

Dick's Sporting Goods devrait afficher une forte hausse de ses ventes au premier trimestre mercredi, grâce à l'accord conclu avec Foot Locker et à la demande soutenue de chaussures à prix réduits parmi les consommateurs soucieux de leur budget, qui ont contribué à stimuler le chiffre d'affaires. Les investisseurs seront particulièrement attentifs à l'impact des droits de douane, du conflit au Moyen-Orient, de l'incertitude économique générale et de l'inflation persistante sur la propension à dépenser des consommateurs.

Synopsys devrait annoncer mercredi une forte hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, soutenue par une forte demande d'outils de conception de puces.

SentinelOne devrait afficher une forte hausse de son chiffre d'affaires du premier trimestre jeudi, grâce à une demande soutenue pour ses solutions de cybersécurité.

Plusieurs grandes banques canadiennes doivent publier leurs résultats la semaine prochaine. La Banque de Montréal publiera ses résultats du deuxième trimestre mercredi, les analystes attendant avec intérêt les commentaires de la direction sur l'optimisation du bilan et les tendances en matière de qualité du crédit. Le même jour, la Banque de Nouvelle-Écosse devrait afficher une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenue par une augmentation des revenus d'intérêts. La Banque Nationale du Canada devrait également publier ses résultats du deuxième trimestre mercredi. Jeudi, la Banque TD devrait annoncer une hausse de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires, grâce à une augmentation de ses revenus d'intérêts nets. Les investisseurs attendront avec impatience les commentaires sur l'économie et les perspectives pour l'année à venir. La CIBC, banque canadienne, devrait également afficher une hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre, grâce aux solides performances de sa division des marchés de capitaux. Parallèlement, la Banque Royale du Canada devrait annoncer une hausse de ses bénéfices trimestriels, tirée par une augmentation des revenus d'intérêts.

Au Canada, les données sur le compte courant sont attendues jeudi, suivies vendredi des chiffres du PIB publiés par Statistique Canada. La croissance du premier trimestre devrait s’établir à un taux annualisé de 1,4 %, tandis que l’économie devrait être restée stable en glissement mensuel en mars. Par ailleurs, la Banque du Canada devrait publier son rapport sur la stabilité financière jeudi, après quoi le gouverneur Tiff Macklem et la sous-gouverneure principale Carolyn Rogers devraient tenir une conférence de presse pour discuter de ses conclusions.

En Amérique latine, le Brésil sera au centre de l'actualité économique la semaine prochaine avec une série de publications de données clés. L'indice des prix à la consommation IPCA-15 de mi-mois pour mai doit être publié mercredi, suivi de l'indice d'inflation IGP-M jeudi. Par ailleurs, le Brésil publiera les données sur les prix à la production jeudi et les chiffres du PIB du premier trimestre vendredi. Ailleurs dans la région, le Mexique devrait publier ses chiffres du taux de chômage jeudi, tandis que le Chili publiera les siens vendredi.

(Les marchés américains seront fermés le lundi 25 mai à l'occasion du Memorial Day)