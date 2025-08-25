A suivre aujourd'hui... Worldline

(AOF) - Worldline , spécialiste mondial des services de paiements, prend acte de la dégradation de sa notation de crédit par S&P Global Ratings. Le 22 février dernier, à la suite de la publication des résultats du premier semestre 2025, S&P Global Ratings a procédé à une révision à la baisse de la notation de crédit de Worldline. S&P Global Ratings a ajusté la notation de crédit long terme de Worldline à BB avec une surveillance négative (contre BBB- , surveillance négative) et la notation de crédit court terme à B (contre A-3).

Worldline prend note de cette décision et souhaite apporter les éléments suivants.

Cette décision n'a pas d'impact sur les financements actuels, leurs échéances ainsi que sur le coût marginal de la dette. Les besoins de refinancements 2025/2026 sont d'ores et déjà intégralement adressés. S&P Global Ratings continue de considérer le profil de liquidité du Groupe comme " exceptionnel ".

Points clés

- Numéro un européen des services de paiements et des transactions électroniques ;

- Revenus de 4,6 Mds€ centrés sur l'Europe et générés par 3 pôles -les services aux commerçants (73 %), les services financiers (19 %) puis la mobilité & services web transactionnels ;

- Ambition : être la Paytech internationale de 1 er plan au service des banques et commerçants ;

- Capital ouvert avec 3 positions fortes –Crédit agricole (7 %), SIX Group (10,5 des actions et 18,3 %des droits de vote) et BPI France (5 et 8,2 %)- et l’entrée depuis à l’automne 2024 de fonds activistes ;

- Renouvellement de la gouvernance : Wilfried Verstraete assure, depuis juin 2024, la présidence du conseil, resserré à 12 administrateurs, Pierre-Antoine Vacheron étant, depuis le 1 er mars 2025, directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant une « croissance solide » et assurant une « génération de trésorerie robuste :

- resserrement de la chaîne managériale , nomination de nouveaux responsables et revue du portefeuille d’activités,

- compétitivité via la réduction des coûts structurels (baisse de 8 % des effectifs et réduction des coûts de 50 M€ en 2025), la stricte gestion des investissements et du fonds de roulement (négatif en 2024), la convergence des plateformes et l’automatisation des processus-clés,

- services aux commerçants : assainissement des portefeuilles clients, cession des activités trop réglementées, réorganisation en 2 divisions, et 3 nouvelles offres : solution alliant plateforme et place de marché, CAWL, société commune avec le Crédit agricole et Wero, moyen de paiement européen pour e-commerçants, lancés en juillet en Allemagne, en octobre en Belgique puis en France en 2026,

- services financiers : déploiement d’offres dans la mobilité et l’internet,

- innovation déclinée entre la sécurité des systèmes d’information propres au groupe (certification SecNumCloud), l’incrémentation et la rupture ;

- Stratégie environnementale TRUST 2025 :

- réduction de 20 % des émissions de CO2 par rapport à 2020,

- inclusion des critères de durabilité dans les offres de solutions,

- soutien aux fintechs dédiées (l’africaine InTouch) ;

- Situation financière maîtrisée : dette nette ramenée à 2 Mds€ avec effet de levier de 1,9 et autofinancement libre de 201 M€.

Défi

- Forte défiance boursière après les avertissements successifs depuis 2023, encore renforcée fin juin après la sortie d’une enquête journalistique sur les activités HBR (acteurs à haut risque type casino ou plateformes de courtage…, soit 1,5 % des volumes traités par le groupe) ;

- Présentation à l’automne un nouveau plan stratégique est attendu présenté à l’automne ;

- Attente d’un recentrage du portefeuille et d’une remontée du secteur, très concurrentiel, des services marchands dont il est attendu un rebond au 2ème semestre ;

- Retombées des restructurations en Australie et résolution des problèmes de livraison en Belgique ;

- Rumeurs de cession de l’activité mobilité & services transactionnels ;

- Interrogations sur une sortie du capital de SIX Group ;

- Après une perte nette en 2024 et une hausse de 4,3 % des revenus au 1er trimestre, objectifs 2025 (stabilité du chiffre d’affaires et d’une croissance du flux de trésorerie) en cours de révision ;

- Absence de dividende pour la 5ème année consécutive.