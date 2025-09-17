 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
A suivre aujourd'hui... Sodexo
information fournie par AOF 17/09/2025 à 08:21

(AOF) - Sodexo et Shell renouvellent leur collaboration pour cinq ans pour la gestion des services sur le lieu de travail de 41 sites répartis dans 19 pays - bureaux, raffineries, sites offshore, bases-vie - chacun présentant des besoins spécifiques. Depuis le début de leur collaboration en 2020, Sodexo et Shell ont construit une relation solide, fondée sur l’amélioration continue de la qualité des services.

Avec ce nouveau contrat qui démarre le 1er novembre 2025, Sodexo continuera de servir 6 000 repas par jour dans 21 restaurants pour les employés de Shell, au travers de ses marques de restauration Modern Recipe, Kitchen Works et Aspretto, adaptées aux différents environnements de travail. Sodexo proposera également une gamme complète de services, allant de l'accueil et de la conciergerie à la maintenance et à l'exploitation des bâtiments, ainsi qu'à la gestion d'événements.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe de restauration et de gestion des installations, créé en 1966 ;

- Chiffre d'affaires de 23,8 Mds€, réalisé à 65 % dans les services sur sites, 25 % dans la gestion des installations et 9 % dans les solutions intégrées ;

- 2 grandes zones géographiques : l’Amérique du nord pour 44 %, la France pour 12 %, puis le reste du monde (Europe majoritairement) ;

- Ambition de croissance via 3 leviers : être un pure player leader mondial des services de restauration et de gestion des installations, assurer l’indépendance par un actionnariat familial à la présence renforcée dans le capital, puis anticiper les risques majeurs -fidélisation des clients & collaborateurs et exécution des contrat s ;

- Société détenue à 43,6 % par la famille fondatrice Bellon (58,7 % des droits de vote), Sophie Bellon assurant la présidence du conseil de 12 administrateurs et la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- simplification structurelle en 2024 : spin-off de Pluxee, dénouement de la participation croisée avec Bellon SA, er recentrage sur la restauration,

- diminution du nombre de pays et responsabilités opérationnelles scindées en 3 régions -Amérique du nord, Europe et reste du monde pour les services sur site ;

- puissance d’achat très favorable aux marges via Entegra, structure opérationnelle aux Etats-Unis et en Europe renforcée par l’acquisition récente d’Agap’pro ,

- diversification « any food, anytime, anywhere » : offre hors site aux Etats-Unis, type vente de snackings à emporter via un doublement des unités culinaires, ou Sodexo Live! dans les aéroports,

- sélectivité dans les nouveaux contrats (1,6 Md€ en 2024) et nouvelle offre au 2 nd semestre à destination des universités d’Amérique du nord ,

- exigence commerciale via l’exploitation des données et les ventes additionnelles sur sites,

- innovation « Move to cloud » (+ 600 M€ d’investissements par an en tech et data) axée sur l’optimisation et mutualisation des process et la relation directe avec les clients, avec objectif 2025 de 10 millions de consommateurs actifs sur les éco- systèmes digitaux ;

- Stratégie environnementale « Better tomorrow » de neutralité carbone totale en 2040 :

- 2025 : neutralité pour les scopes 1 et 2, repli de 50% des déchets sur 85 % des sites et alimentation en électricité renouvelable pour la totalité des sites,

- 2030 : recul de 64,9 %, vs 2019, des émissions absolues,

- accélération de l’adoption de repas bas carbone par les clients ;

- Solidité financière solide notée A avec 4,5 Mds€ de capitaux propres soit un taux d’endettement de 26,7 % et un effet de levier diminué à 1,7.

Défis

- Suivi du taux de fidélisation clients (93,9 % au 1 er semestre de l’exercice clos le 31 août) ;

- Ralentissement de la croissance en Amérique du nord, affectée par le recul des volumes en santé & éducation;

- Après un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires semestriel, 2 ème révision en baisse des objectifs 2024-25 : 3 à 4 % de croissance des revenus, quasi-stabilité du taux de marge d’exploitation, à moins de 4 % et taux de rétention des contrats de 94 à 95,5 % ;

- Dividende 2023-24 : 2,65 € après acompte sur dividende exceptionnel de 6,24€ versé en août 2024, soit une politique de distribution de 50 % du résultat net.

Valeurs associées

SODEXO
52,1500 EUR Euronext Paris 0,00%
