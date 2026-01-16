A suivre aujourd'hui... Ipsos

(AOF) - Ipsos fait part de la décision de Didier Truchot de quitter ses fonctions de président, avec prise d'effet le 28 février prochain, tout en restant impliqué dans la vie du groupe en tant qu'administrateur et en restant son principal actionnaire.

Nommé président d'honneur, Didier Truchot a précisé qu'il était atteint depuis près de quatre ans d'un cancer des voies digestives et que l'évolution récente de sa maladie allait requérir une part croissante de son attention et de son énergie.

Sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, les membres du conseil ont décidé à l'unanimité de nommer présidente du conseil d'administration Laurence Stoclet, qui prendra donc ses nouvelles fonctions le 1er mars.

Membre du conseil depuis 2002, Laurence Stoclet a occupé différentes fonctions exécutives chez Ipsos, d'abord comme directeur financier, puis en tant que directeur général délégué. Elle avait quitté ses fonctions exécutives le 30 septembre 2022.

Par ailleurs, afin de renforcer sa gouvernance, le conseil a nommé Anne-Marie Couderc, administrateur référent. Membre du conseil d'administration depuis le 20 juin 2025, elle est aussi présidente du comité des nominations et des rémunérations.

Points-clés

- Deuxième mondial des études de marchés et études publiques créé en 1975 ;

- Chiffre d’affaires de 2,4 Mds€ réalisé à 43 % en Europe-Moyen-Orient-Afrique, à 40 % dans les Amériques et à 17 % en Asie-Pacifique ;

- Activité répartie entre 4 grandes audiences : les consommateurs pour 47 %, les clients et salariés (22 %), les citoyens (15 %) et les médecins et patients (16 %) ;

- Ambition « Total understanding project » : visant à dégager une croissance annuelle supérieure à celle du marché et à étendre le réseau aux Etats-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et en France ;

- Capital éclaté détenu à 9,96 % des actions et 17,8 % des droits de vote par le fondateur Didier Truchot, président du conseil d’administration de 13 membres, Ben Page assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant à contrer la concurrence des sociétés de services informatiques et de communication dans la collecte des données :

- via des recrutements massifs, ceux dans la data passant de 1 500 à 2 000,

- via les neurosciences et les gisements d’information, offre de 5 services : Measuring differently, Having the data in real time, Analysing Big data, Offering support-based services et Ipsos Facto, plateforme d’IA générative,

- via l’Ipsos Knowledge Center (R&D analytique, analyse à valeur ajoutée…),

- via les grandes plateformes Ipsos Digital, Simstore, Communities, Askia, Infotools et Synthesio,

- Stratégie environnementale définie dans les programmes annuels « Taking Responsability » couvrant la quasi-totalité des filiales du groupe et visant la neutralité carbone pour 2035, avec 2023 pour point d’étape : 15 %, vs 2019, de réduction des émissions de CO2 par employé ;

- Croissance externe internationale dynamique : Omedia en Afrique, Xperiti et New Vehicle Customer aux Etats-Unis, Focux-RX en Chine, Crownit en Inde, Datasmoothie au Royaume-Uni ;

- Bonne visibilité avec un carnet de commandes pour 2023 en hausse de 2,6 % à fin juin

- Bilan très sain avec 1,4 Md€ de capitaux propres face à 120 M€ de dettes.

Défis

- Visibilité limitée et saisonnalité de l’activité (revenus, marge et génération de trésorerie plus élevés sur le 2 nd semestre) ;

- Morosité de l’activité aux Etats-Unis ;

- Poursuite des acquisitions et renforcement de la place de leader dans les études publiques ;

- Après un hausse de 5 % des revenus au 1 er trimestre, objectif 2024 confirmé d’une hausse de + 4 du chiffre d’affaires et d’une marge opérationnelle autour 13 % ;

- Plan 2025 « The heart of science and Data » : croissance organique des revenus de 5 à 7 % par an et marge opérationnelle supérieure à 13 % ;

- Dividende 2023 de 1,65 € et poursuite du programme de rachat d’actions.