 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A suivre aujourd'hui... Ipsos
information fournie par AOF 16/01/2026 à 08:20

(AOF) - Ipsos fait part de la décision de Didier Truchot de quitter ses fonctions de président, avec prise d'effet le 28 février prochain, tout en restant impliqué dans la vie du groupe en tant qu'administrateur et en restant son principal actionnaire.

Nommé président d'honneur, Didier Truchot a précisé qu'il était atteint depuis près de quatre ans d'un cancer des voies digestives et que l'évolution récente de sa maladie allait requérir une part croissante de son attention et de son énergie.

Sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, les membres du conseil ont décidé à l'unanimité de nommer présidente du conseil d'administration Laurence Stoclet, qui prendra donc ses nouvelles fonctions le 1er mars.

Membre du conseil depuis 2002, Laurence Stoclet a occupé différentes fonctions exécutives chez Ipsos, d'abord comme directeur financier, puis en tant que directeur général délégué. Elle avait quitté ses fonctions exécutives le 30 septembre 2022.

Par ailleurs, afin de renforcer sa gouvernance, le conseil a nommé Anne-Marie Couderc, administrateur référent. Membre du conseil d'administration depuis le 20 juin 2025, elle est aussi présidente du comité des nominations et des rémunérations.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Deuxième mondial des études de marchés et études publiques créé en 1975 ;

- Chiffre d’affaires de 2,4 Mds€ réalisé à 43 % en Europe-Moyen-Orient-Afrique, à 40 % dans les Amériques et à 17 % en Asie-Pacifique ;

- Activité répartie entre 4 grandes audiences : les consommateurs pour 47 %, les clients et salariés (22 %), les citoyens (15 %) et les médecins et patients (16 %) ;

- Ambition « Total understanding project » : visant à dégager une croissance annuelle supérieure à celle du marché et à étendre le réseau aux Etats-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et en France ;

- Capital éclaté détenu à 9,96 % des actions et 17,8 % des droits de vote par le fondateur Didier Truchot, président du conseil d’administration de 13 membres, Ben Page assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant à contrer la concurrence des sociétés de services informatiques et de communication dans la collecte des données :

- via des recrutements massifs, ceux dans la data passant de 1 500 à 2 000,

- via les neurosciences et les gisements d’information, offre de 5 services : Measuring differently, Having the data in real time, Analysing Big data, Offering support-based services et Ipsos Facto, plateforme d’IA générative,

- via l’Ipsos Knowledge Center (R&D analytique, analyse à valeur ajoutée…),

- via les grandes plateformes Ipsos Digital, Simstore, Communities, Askia, Infotools et Synthesio,

- Stratégie environnementale définie dans les programmes annuels « Taking Responsability » couvrant la quasi-totalité des filiales du groupe et visant la neutralité carbone pour 2035, avec 2023 pour point d’étape : 15 %, vs 2019, de réduction des émissions de CO2 par employé ;

- Croissance externe internationale dynamique : Omedia en Afrique, Xperiti et New Vehicle Customer aux Etats-Unis, Focux-RX en Chine, Crownit en Inde, Datasmoothie au Royaume-Uni ;

- Bonne visibilité avec un carnet de commandes pour 2023 en hausse de 2,6 % à fin juin

- Bilan très sain avec 1,4 Md€ de capitaux propres face à 120 M€ de dettes.

Défis

- Visibilité limitée et saisonnalité de l’activité (revenus, marge et génération de trésorerie plus élevés sur le 2 nd semestre) ;

- Morosité de l’activité aux Etats-Unis ;

- Poursuite des acquisitions et renforcement de la place de leader dans les études publiques ;

- Après un hausse de 5 % des revenus au 1 er trimestre, objectif 2024 confirmé d’une hausse de + 4 du chiffre d’affaires et d’une marge opérationnelle autour 13 % ;

- Plan 2025 « The heart of science and Data » : croissance organique des revenus de 5 à 7 % par an et marge opérationnelle supérieure à 13 % ;

- Dividende 2023 de 1,65 € et poursuite du programme de rachat d’actions.

Valeurs associées

IPSOS
34,1800 EUR Euronext Paris +0,12%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/01/2026 à 08:20:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank