 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 150,00
-0,24%
Indices
Chiffres-clés

A suivre aujourd'hui... Imerys
information fournie par AOF 31/10/2025 à 07:59

(AOF) - Le chiffre d’affaires d' Imerys recule de 1,3% en organique au troisième trimestre 2025, à 827 millions d'euros, du fait d’une activité industrielle atone en Europe et de la faible demande en Amérique du Nord. Sur cette période, l'Ebitda ajusté a diminué de 5,7% en organique, à 140 millions d'euros sur un an, soit une marge de 16,9%, contre 17,4% un an avant. Cet Ebitda ajusté a été impacté par la baisse des volumes et les effets de change (-10 millions d’euros) qui ont été partiellement compensés par un rapport prix/coût positif.

Le résultat opérationnel courant ressort à 72 millions d'euros sur ce trimestre, en repli de 6,4%.

En revanche, le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie affiche à nouveau un bénéfice net. Il ressort à 39 millions d'euros, contre une perte nette de 285 millions d'euros au troisième trimestre 2024.

"Le ralentissement de l'activité constaté sur nos principaux marchés au deuxième trimestre 2025 s'est poursuivi au troisième trimestre, en particulier aux États-Unis suite aux récentes incertitudes liées aux droits de douane. Dans un contexte où la reprise du marché se fait attendre, le groupe envisage de lancer un plan de réduction des coûts et d'amélioration des performances visant à redresser sa rentabilité", a expliqué Alessandro Dazza, directeur général d'Imerys.

Côté perspectives, Imerys confirme pour l'année 2025 son objectif d'Ebitda ajusté. Il est toujours attendu entre 540 et 580 millions d'euros, à environnement macroéconomique inchangé et sous réserve que les taux de change ne se dégradent pas davantage.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Imerys

Points clés

- Numéro 1 mondial des solutions minérales pour l’industrie, créé il y a plus de 1880 ans ;

- Chiffre d’affaires de 3,6 Mds€ réparti entre les minéraux de performance (61%), les solutions pour abrasifs, réfractaires & construction (32%) et les solutions pour la transition énergétique et l’énergie mobile (lithium) ;

- Présence mondiale équilibrée entre l’Europe-Moyen-Orient et Afrique pour 48%, l’Amérique du nord pour 29% et l’Asie-Pacifique pour 23% ;

- Revenus par marchés finaux : la construction pour 35%, la consommation pour 23%, l’industrie pour 13%, la sidérurgie pour 12%, le papier pour 10% et l’automobile pour 7% ;

- 3 grandes ambitions :

- maintien des rangs de n° 1 mondial (75 % des activités) via la maîtrise des approvisionnements (2/3 du chiffre d’affaires réalisés « de la mine au marché »),

- solidité des capitaux propres, croissance et rentabilité supérieures aux marchés,

- fourniture à terme de lithium de 1 er plan ;

- Capital contrôlé de concert par les familles Desmarais et Frère (54,56% des actions et 68,37% des droits de vote) et Blue Crest (5,08% et 5,97%), le conseil de 12 administrateurs étant présidé par Patrick Kron, Alessandro Dazza étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Connect & Shape » maintenant la priorité au contrôle des coûts et à la génération de trésorerie :

- organisation par marché, épaulée par des centres d’excellence, de l’innovation aux achats, assortie d’un strict contrôle des coûts,

- gestion active du portefeuille, combinant cession set acquisitions, telle l’activité européenne de Chemviron dans la diatomite et la perlite,

- « Solutions pour la Transition Énergétique » : nouvelle branche d’activités dans les minéraux critiques -quartz de haute pureté, graphite, noir de carbone, perlite et diatomite- , organisées en 4 pôles : les filiales Imerys Graphite et Carbone, la participation de 50% dans Quartz Corp, fournisseur de minéraux pour panneaux solaires et semi-conducteurs puis, à terme, les contributions des projets Lithium,

- innovation au service de l’excellence opérationnelle (I-Cube, IndustryG 4.0 et programme STEP), riche de plus de 2200 brevets et axée sur les minéraux naturels, circulaires et synthétiques (applications de niche, solutions sur mesure) ;

- Stratégie environnementale « SustainAgility » 2030:

- réduction des émissions de CO2 à 42 % vs 2021, pour les scopes 1 et 2 et à 25% pour le scope A3 (fournisseurs) via les programmes réhabilitation & biodiversité et le recours à l’électricité renouvelable (30% des besoins aux Etats-Unis),

- portefeuille de produits dotés à 65% d’un éco-profil et à 6% du label Pionneer

- Projets industriels dans la mobilité -noir de carbone en Suisse et en Belgique, talcs de spécialité en Chine-, dans la récupération d’énergie aux Pays-Bas et dans le lithium en Angleterre et en France

- Bilan solide mais détérioré au 30 juin : ratio de dette nette de 45,4% avec effet de levier de 2,5 et autofinancement libre en repli de 54% à 40 M€.

Défis

- Incertitudes sur le marché global et faiblesse des marchés industriels européens, chinois et américains, avec des reculs de ventes (hors carbone) partiellement compensés par les prix ;

- Recherche de partenaires après le feu vert français donné au projet EMILI de mine de lithium dans l’Allier : ressources présumées de 373 M, durée d’exploitation de 50 ans, coût de construction estimé à 1 ,8 Md €, lancement commercial en 2030 ;

- Sensibilité boursière au règlement judiciaire du dossier amiante aux Etats-Unis durant l’été ;

- Après un 1er semestre de repli de 6 % du chiffre d’affaires, affecté par les changes, et d’une division par 2 du résultat net, anticipations 2025 : reprise des ventes au 2nd semestre et EBE entre 540 et 580 M€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 1,45 €

Valeurs associées

IMERYS
20,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 31/10/2025 à 07:59:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean Bassères lorsqu'il était administrateur provisoire de Sciences Po, Paris, le 2 mai 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    RATP: Jean Bassères assurera l'intérim après le départ de Jean Castex à la SNCF
    information fournie par AFP 31.10.2025 08:41 

    Jean Bassères, haut fonctionnaire et ancien dirigeant de Pôle emploi, va assurer l'intérim au poste de PDG de la RATP, laissé vacant par Jean Castex désormais aux commandes de la SNCF. Âgé de 65 ans, le nouveau dirigeant du groupe de transports publics prendra ... Lire la suite

  • scor, facade, societe, (Crédit: / crédit scor)
    Scor renoue avec les bénéfices au troisième trimestre
    information fournie par Zonebourse 31.10.2025 08:40 

    Scor publie un résultat net de 217 millions d'euros (211 MEUR hors impact de la variation de la juste valeur de l'option sur les actions propres) au titre du 3e 2025, à comparer à une perte de 117 MEUR essuyée un an auparavant. Le réassureur explique que cette ... Lire la suite

  • CREDIT AGRICOLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    CREDIT AGRICOLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 31.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Gilead signale un "fort départ" de Yeztugo (anti-VIH) au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.10.2025 08:12 

    Le laboratoire américain Gilead Sciences a signalé jeudi un "fort départ" des ventes du Yeztugo, un nouveau traitement préventif contre le virus du sida (VIH) plus simple à administrer qui était très attendu. Ce traitement, appelé Yeytuo en Europe, ne requiert ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank