A suivre aujourd'hui... HRS

(AOF) - HRS , acteur européen des stations de ravitaillement en hydrogène annonce la levée d’un montant brut d’environ 8,5 millions d'euros dans le cadre de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dont la souscription s’est déroulée du 27 novembre au 9 décembre 2025. A l'issue de la période de souscription, la demande globale (à titre irréductible, réductible et libre) a porté sur plus de 3 millions d'actions nouvelles souscrites au prix unitaire de 1,90 euro, soit un taux de souscription de 63,4%.

Cette demande se décompose de plus de 2,7 millions d'actions nouvelles souscrites à titre irréductible ; 187 267 actions nouvelles ont été souscrites à titre réductible et 78 826 actions nouvelles souscrites à titre libre.

Le montant brut de l'augmentation de capital (prime d'émission incluse) s'élève ainsi à plus de 8,5 millions d'euros et se traduit par l'émission de plus de 4,4 millions d'actions nouvelles à un prix de souscription de 1,90 euro par action nouvelle (soit 0,10 euro de nominal et 1,80 euro de prime d'émission).

Le règlement-livraison et l'inscription des actions nouvelles sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus pour le 16 décembre 2025. À l'issue du règlement-livraison, le capital social de la société s'élèvera à plus de 1,99 million d'euro et sera divisé en 19 961 669 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune.

"Cette augmentation de capital nous permet de renforcer durablement nos ressources financières et de renforcer la pérennité de notre modèle afin d'accélérer notre trajectoire industrielle et commerciale. Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre déploiement international, en particulier au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, et soutenir nos efforts de R&D, notamment l'intégration des technologies d'IA dans nos solutions pour la maintenance prédictive ainsi que le développement de solutions de back-up énergétique hydrogène pour data centers", a déclaré Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS.

