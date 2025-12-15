 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A suivre aujourd'hui... HRS
information fournie par AOF 15/12/2025 à 08:00

(AOF) - HRS , acteur européen des stations de ravitaillement en hydrogène annonce la levée d’un montant brut d’environ 8,5 millions d'euros dans le cadre de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dont la souscription s’est déroulée du 27 novembre au 9 décembre 2025. A l'issue de la période de souscription, la demande globale (à titre irréductible, réductible et libre) a porté sur plus de 3 millions d'actions nouvelles souscrites au prix unitaire de 1,90 euro, soit un taux de souscription de 63,4%.

Cette demande se décompose de plus de 2,7 millions d'actions nouvelles souscrites à titre irréductible ; 187 267 actions nouvelles ont été souscrites à titre réductible et 78 826 actions nouvelles souscrites à titre libre.

Le montant brut de l'augmentation de capital (prime d'émission incluse) s'élève ainsi à plus de 8,5 millions d'euros et se traduit par l'émission de plus de 4,4 millions d'actions nouvelles à un prix de souscription de 1,90 euro par action nouvelle (soit 0,10 euro de nominal et 1,80 euro de prime d'émission).

Le règlement-livraison et l'inscription des actions nouvelles sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus pour le 16 décembre 2025. À l'issue du règlement-livraison, le capital social de la société s'élèvera à plus de 1,99 million d'euro et sera divisé en 19 961 669 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune.

"Cette augmentation de capital nous permet de renforcer durablement nos ressources financières et de renforcer la pérennité de notre modèle afin d'accélérer notre trajectoire industrielle et commerciale. Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre déploiement international, en particulier au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, et soutenir nos efforts de R&D, notamment l'intégration des technologies d'IA dans nos solutions pour la maintenance prédictive ainsi que le développement de solutions de back-up énergétique hydrogène pour data centers", a déclaré Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
1,8880 EUR Euronext Paris -0,63%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/12/2025 à 08:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank