A suivre aujourd'hui... Guerbet
information fournie par AOF 23/09/2025 à 07:52

(AOF) - Guerbet a annoncé la nomination de Jérôme Estampes au poste de directeur général par intérim. Ce dernier est présent au sein du groupe depuis 2019 en qualité de directeur administratif et financier, informatique, développement des affaires et licences. Avec l’aide du comité exécutif, il pourra assurer une transition fluide et poursuivra la mise en œuvre des mesures de transformation et le déploiement de la stratégie commerciale du groupe. Le comité des nominations et des rémunérations a d’ores et déjà engagé le processus de recrutement du futur directeur général.

Cette nomination intervient quelques jours après le profit warning de la société. L'action Guerbet avait alors chuté de près de 23%.

Valeurs associées

GUERBET
14,6600 EUR Euronext Paris 0,00%
