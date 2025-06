A suivre aujourd'hui... Fnac Darty

(AOF) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Fnac Darty dévoile Beyond everyday, son plan stratégique à horizon 2030, pour accélérer le déploiement de son modèle pionnier sur le marché européen. Le groupe se fixe comme objectifs pour la période 2025-2030 près de 4 millions d’abonnés tous services confondus en 2030 ; une marge opérationnelle de plus de 3% en 2030 ; un cash-flow libre opérationnel cumulé 2025-2030 de plus de 1,2 milliard d’euros. En outre, sa politique de dividende a été révisée à la hausse : taux de distribution d’au moins 40% et dividende par action minimum de 1 euro par an.

Fnac Darty souhaite accélérer dans la vente de services aux entreprises en capitalisant sur son expertise unique en matière de Marketplace et de logistique via des offres de gestion de la relation client, mais aussi sur son expérience et sur la puissance de son réseau physique et digital en matière de retail media.

L'ambition de Fnac Darty est de monétiser ses expertises et ses actifs reconnus parmi les meilleurs sur le marché en les mettant au service d'acteurs tiers.

