A suivre aujourd'hui... Eurofins Scientific

(AOF) - Eurofins Scientific SE a annoncé son intention de lancer un nouveau programme de rachat de ses propres actions pour un montant maximum représentant jusqu'à 2% de son capital social. Un premier programme s'est déroulé entre le 3 octobre 2022 et le 8 août 2023. Le nouveau programme débuterait le 25 octobre 2023 et durerait jusqu'au 24 octobre 2025, sous réserve du renouvellement de l'autorisation de ce programme de rachat d'actions par l'Assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra en avril 2024.

La société peut à tout moment interrompre ce programme en fonction des conditions du marché et/ou de l'évolution de sa stratégie d'investissement.

Les actions achetées dans le cadre de ce programme seront principalement utilisées pour couvrir les plans d'incitation à long terme de la société, mais elles pourront également être annulées, utilisées pour financer partiellement des acquisitions ou à d'autres fins approuvées par le conseil d'administration et dans le cadre de l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire.

Eurofins Scientific SE mandate un prestataire de services financiers indépendant pour exécuter la première tranche de ce programme pour une durée maximale de trois mois commençant le 25 octobre 2023 et se terminant le 24 janvier 2024 avec un volume maximal d'un million d'actions ou 0,52% de son capital social.

Points clés

- 1 er mondial, créé en 1987, de la bio-analyse intervenant dans les services biopharmacologiques, les produits alimentaires, les tests environnementaux, les diagnostics cliniques, les tests pour consommateurs et l’offre de technologies de tests pour industriels;

-Montée en puissance internationale de l'activité de 6,7Mds€, générée par l'Europe pour 52% des ventes et l'Amérique du nord pour 37% ;

- Modèle d'affaires fondé sur le maillage des marchés par les laboratoires "spoke" de fourniture de tests simples et par les centres de compétence "hubs" sur l'innovation, sur la croissance externe, sur la propriété des actifs immobiliers et l'autonomie des implantations,

- Capital contrôlé par la famille fondatrice Martin (33 % du capital et plus de 50 % des droits de vote), Gilles Martin étant directeur général ;

- Bilan maîtrisé avec une dette nette de 2,8Mds€, soit un effet de levier de 1,9, et un autofinancement libre de 677 M€.

Enjeux

- Stratégie de croissance : 3 piliers : l'autonomie des entités opérationnelles -900 laboratoires dans 61 pays, l'innovation et la pénétration du marché asiatique, - objectif financier 2027 révisé : revenus de 10 Mds€ et marge opérationnelle de 24% et effet de levier de 1,5 à 2,5 ;

- Stratégie d’innovation intégrée au modèle d’affaires : partenariats anciens et solides avec les institutions de recherche, donnant un avantage concurrentiel : déploiement de laboratoires et plateformes de solutions IT détenus en propre et supportés par le système LIMS et étendue des bases de données BioPrint, accompagnement des stat-ups (prés de 300 en 20 ans, dont 50 en 2022), renforcement de la cybersécurité.

-Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2025, après un repli de 9% en 2022, via : la généralisation de la mesure des émissions générées par chacun des sites / le recours aux crédits carbone, la participation au fonds Livelihood Carbon / la gestion circulaire ;

- Retombées du partenariat de la filiale américaine Viracor avec les universités Cornell et Stanford ;

- Accélération des investissements de croissance en 2022 : 50 acquisitions (270 M€ de revenus) et expansion des sites de production ;

- Légitimité scientifique et stratégique forte et portefeuille de + 300 000 méthodes d’analyse.

- Activité en grande partie résiliente (75% des revenus, hors Covid) et fortes barrières à l’entrée.

Défis

- Activité marquée par une forte saisonnalité, avec des débuts d’année poussifs et sensibilité aux conditions climatiques rigoureuses;

-Normalisation de l'activité après le fort repli des tests anti-Covid, l'inflation des matières premières et des salaires et les difficultés logistiques en 2022 ;

-Après une stabilité des revenus, objectifs 2023 d'un chiffre d'affaires stable vers 6,7Mds €, d'un revenu d'exploitation de 1,35-1,4 Md€ et d'un autofinancement libre de 700-750 M€ ;

-Dividende 2022 de 1 €, soit un taux de distribution de 33% et programme de rachat d'actions.

