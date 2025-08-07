A suivre aujourd'hui... Elis

(AOF) - Elis , leader mondial des services circulaires, annonce la signature d’un accord pour acquérir 100% de O.C.L. Laundry Services Limited (OCL) en Irlande. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions réglementaires habituelles. OCL exploite une blanchisserie industrielle à Ballinrobe (comté de Mayo), dans l’ouest du pays, et fournit des services aux clients du secteur de l’hôtellerie. L’entreprise emploie actuellement 170 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 17 millions d’euros en 2024. Aucun détail financier n'a été divulgué sur cet accord.

Points clés

- Prestataire de solutions de location-entretien d’articles textiles et de services dans l’hygiène, le bien-être et l’anti-parasitaire , créé en 1883 ;

- Revenus de 4,6 Mds€ dont 88 % dans l’usage des produits, équilibré entre la santé pour 29 %, l’industrie pour 27 %, l’hôtellerie-restauration pour 26 %, les commerces et services pour 18 % ;

- Présence de plus en plus internationale, la France apportant 28 % des revenus, devant l’Europe centrale (8 %), la Scandinavie & Europe de l’est (14 %), le Royaume-Uni et l’Irlande (12 %), l’Amérique latine (9,5 %) et l’Europe du sud ;

- Modèle d’affaires de : réplication de la stratégie de maillage territorial et de densité du réseau en français dans les autres 29 pays, recherche d’implantation de pays à fort potentiel, conception de produits et services circulaires ;

- Capital éclaté (11,9 % des actions et 21% des droits de vote pour la Caisse de pensions du Canada, 15,1 % et 13,21 %pour le fonds brésilien BWSA et 5,4 % pour BPI France), Thierry Morin présidant le conseil de surveillance de 12 membres et Xavier Martiré le directoire.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la rentabilité via l’optimisation de la logistique, l’intégration des process circulaires et la baisse des stocks centraux de linge,

- sécurisation des contrats d’approvisionnement via des prix fixes en gaz et électricité,

- renforcement des structures commerciales et sélectivité accrue en croissance externe,

- déploiement de l’offre aux TPE-PME à l’international,

- innovation axée sur la digitalisation et portée par des chefs de projet dédiés tels les programmes de traçabilité -Elis Connext dans le sanitaire et Pest Control dans la lutte contre les nuisibles ;

- Stratégie environnementale 2030 fondée sur l’éco-conception, la durabilité et la circularité :

- réduction de 47,5%, vs 2019, des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 et de 28% pour le scope 3 (fournisseurs, déplacements et fin de vie des produits vendus,

- point d’étape 2025 : 80 %, vs 2010, des textiles en fin de vie réutilisés/recyclés, amélioration de 35 % de l’efficacité thermique des usines européennes,

- intégration des objectifs climat dans la facilité de crédit de 900 M€ ;

- Croissance externe agressive (50 à 150M€ disponibles pour 2025) avec 3 acquisitions au 1 er trimestre (l’espagnol Carsan, l’allemand Enst et le suisse Badensee) et volontariste dans les marchés, fragmentés, du linge plat (vêtements professionnels, serviettes) et de lutte contre les nuisibles ;

- Stratégie volontariste de diminution & rationalisation de la dette (échéances intégralement à taux fixe et étalées entre avril 2024 et juin 2032) reconnue par l’obtention du profil « Investment Grade » avec un effet de levier de ramené à 1,85 et autofinancement libre de 346 M€.

Défis

- Hausse des coûts inflationniste compensée par les renégociations tarifaires, l’amélioration de la logistique et la sélectivité des contrats ;

- Suivi des performances en Hôtellerie-restauration, les opérateurs privilégiant les prix élevés sur le taux d’occupation en France et au Royaume-Uni ;

- Après une hausse de 2,5 % des revenus au 1 er trimestre, objectifs 2025 d’une hausse de près de 4 % des revenus, d’une légère croissace du résultat net et de l’autofinancement libre et d’un levier de dette en repli d’un point ;

- Dividende 2024 en hausse 0,45 €, avec programme de rachat d’actions de 150 M€.