Chiffres-clés

A suivre aujourd'hui... Eiffage
information fournie par AOF 21/11/2025 à 08:01

(AOF) - Eiffage a remporté un second contrat pour la construction des infrastructures du circuit urbain de Madrid en Espagne. Le montant de ce marché s’élève à 68 millions d’euros. Eiffage Construcción, filiale du groupe, sera chargée de la réalisation de nouveaux bâtiments pour prolonger les pavillons existants, ainsi que de la mise en place de structures temporaires destinées à héberger les stands, les espaces logistiques et les zone VIP pendant le Grand Prix d’Espagne 2026.

A l'issue de la course, les installations temporaires seront démontées, alors que les pavillons agrandis seront intégrés de façon permanente aux infrastructures du parc des expositions.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

Leader européen du BTP et des concessions né en 1993 ;

- Chiffre d'affaires de 23,4Mds€ généré par 4 branches : les infrastructures pour 37 %, Energie systèmes pour 27 %, la construction pour 20 % puis les concessions autoroutières (APPR, AREA, ADELAC…) et aéroportuaires ;

- Part de la France à 64 % des ventes, devant le reste de l’Europe : 9 % pour l’Allemagne, 5 % pour l’Espagne, 4 % pour la Belgique-Luxembourg, 4 % pour le Royaume-Uni… ;

- Modèle d'affaires fondé sur l'engagement des salariés, sur l’ancrage européen, sur l'offre de produits et services bas carbone au service de la transition énergétique et, enfin, sur l’équilibre entre métiers -concessions « greenfield », montage et exploitation/maintenance-, offrant stabilité et complémentarité financière entre cycles courts et cycles longs ;

- Capital détenu à 21,4 % (+ 25 % des droits de vote) par les salariés, Benoît de Ruffray étant président-directeur général du conseil de 9 administrateurs.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires :

- capacité industrielle décentralisée et compacte, d’où maîtrise des coûts & délais,

- réplication de la stratégie française d’ancrage territorial dans les pays cibles européens -Allemagne, Belgique, Pays-Bas,

- mutualisation des savoir-faire des métiers, utile au gain de contrats complexes,

- construction tournée vers les niches moins affectées par la crise de l’immobilier : rénovation, équipements publics et projets industriels,

- rapidité de la croissance d’Energie Système, dopée par les acquisitions -Salvia, Eqos et Van del Pol, et renforcement par acquisitions du pôle éolien offshore,

- élargissement du portefeuille de concessions (ports de Toulon, autoroute A4 12…),

- innovation focalisée sur la digitalisation -chantiers et fonctions support- avec recours accru aux robots et à l’intelligence artificielle (partenariat stratégique avec Google) ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro 2050 :

- étape 2030 : repli de 46 %, vs 2019, des émissions de CO2 des activités, et de 30 % en amont et aval,

- écocircularité intégrée au modèle d’affaires et plan d’action biodiversité 2023-25,

- montée en puissance des activités de « génie écologique »,

- place de marché de 40 000 produits à faible empreinte carbone, avec offre d’analyses du cycle de vie ;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes des travaux de 29,8 Mds€ (5,4 Mds€ pour la construction, 15,4 Mds€ pour les infrastructures et 8,7 Mds€ pour l’énergie systèmes), soit près de 18 mois d’activité ;

- Bilan maîtrisé : à fin juin dette de 9,9 Mds, autofinancement libre négatif à 91 M€ et trésorerie nette de 600 M€, liquidités de 4,5 Mds€ (3,3 Mds€ pour APPR) à fin mars.

Défis

Poursuite de la remontée des marges dans les travaux, tirée par la montée en puissance des contrats pluri-annuels et capacité à tirer parti de la relance des infrastructures en Allemagne aux effets attendus pour 2027 ;

- Evolution des relations avec Getlink dont la détention de 27,56 % des droits de vote est mise en équivalence dans les comptes depuis la mi-2023 ;

- Suivi de l’offre sur le Portugais Brisa (services de péages électroniques), menée avec Vinci ;

- Après une hausse, à fin juin, de 4,3 % des revenus et une baisse de 16 % du résultat net, impacté par la contribution fiscale exceptionnelle

-objectifs 2025 confirmés d’une hausse de l’activité et du résultat opérationnel :

- Energie Systèmes : revenus proches de 8 Mds€ et marge opérationnelle de 6 %,

- concessions : légère hausse du bénéfice opérationnel,

Valeurs associées

EIFFAGE
112,100 EUR Euronext Paris 0,00%
