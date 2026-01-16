 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A suivre aujourd'hui... Drone Volt
information fournie par AOF 16/01/2026 à 07:58

(AOF) - Drone Volt enregistre sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 8,8 millions d'euros, contre 32,7 MEUR en 2024, soit un recul de 73%, avec un niveau de facturations élevé au quatrième trimestre de l'exercice (2,8 MEUR). Le groupe spécialisé dans les drones civils professionnels a conservé une bonne dynamique commerciale, avec la vente de 78 drones sur l'année 2025 dont quasiment 50% en Amérique du Nord (28 aux États-Unis et 9 au Canada).

En outre, en parallèle, la revue stratégique des activités de Drone Volt annoncée fin 2024 a pleinement contribué à réduire la structure de coûts du groupe.

Néanmoins, en raison de revenus moins élevés qu'anticipé initialement sur les derniers contrats de R&D signés, la société ne pourra pas atteindre un Ebitda positif sur le second semestre de l'exercice 2025.

Au cours de cet exercice, Drone Volt a réalisé plusieurs opérations financières, qui lui ont permis de lever un montant total d'environ 25 MEUR et de renforcer ainsi considérablement ses fonds propres.

En ce début d'année 2026, l'entreprise officialisera dans les prochains jours la signature de plusieurs contrats.

Le groupe confirme aussi que sa réflexion pour une cotation au Nasdaq, le marché américain de référence pour les sociétés technologiques, est toujours en cours.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/01/2026 à 07:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • TRIGANO : La situation technique est plutôt incertaine
    TRIGANO : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 16.01.2026 08:04 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Des médecins libéraux manifestent à Paris, le 10 janvier 2026 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Grève des médecins : le gouvernement propose une série de mesures
    information fournie par AFP 16.01.2026 08:00 

    Le gouvernement a dévoilé vendredi une série de propositions visant à renouer le dialogue avec les médecins libéraux, au terme d'une grève de dix jours de la profession, actant notamment l'abandon d'objectifs obligatoires de réduction des prescriptions décidés ... Lire la suite

  • MICHELIN : Les résistances sont proches
    MICHELIN : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 16.01.2026 07:51 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe vue dans le rouge pour finir une semaine chargée
    information fournie par Reuters 16.01.2026 07:50 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge vendredi à l'ouverture, pour finir une semaine marquée mouvementée sur le plan géopolitique et marquée par le début de la saison de résultats financiers aux Etats-Unis, alors que l'essor ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank