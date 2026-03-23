A suivre aujourd'hui...

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information fournie par AOF 23/03/2026 à 09:09

(AOF) - Aelis Farma

Aelis Farma débute le recrutement de patients pour un essai clinique.

Atari

En tenant compte des performances actuelles et anticipées pour son 2e semestre fiscal, Atari prévoit désormais des revenus pour l'exercice se terminant le 31 mars 2026 d'environ 50 MUSD contre une prévision initiale d'environ 60 MUSD.

Claranova

Claranova annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Reverso, spécialiste des technologies linguistiques de traduction, pour développer une nouvelle génération de solutions d'intelligence documentaire multilingue destinées aux entreprises.

Danone

Le géant de l'agroalimentaire a annoncé la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de Huel, un acteur de premier plan dans le domaine des solutions repas complètes et nutritionnellement équilibrées.

Elior Group

Elior Group a annoncé le remboursement anticipé de 159 millions d'euros d'obligations senior à 3,75%, venant à échéance en juillet 2026 et émises par la société le 8 juillet 2021.

Idi

Idi, un acteur de référence du capital investissement en France, a annoncé être en négociations exclusives pour vendre sa participation minoritaire au capital de la société Winncare.

Orange

Orange a annoncé vendredi soir la nomination, par son conseil d'administration, de Frédéric Sanchez, administrateur indépendant depuis 2020 et président du comité stratégie et technologie, comme futur président du conseil d'administration.

Sensorion

Le spécialiste du développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive a publié les données d'efficacité à six mois de la cohorte 2 de l'essai clinique de phase 1/2 Audiogene.

Spie

Le groupe de services multi-techniques Spie a annoncé vendredi soir la finalisation de son programme de rachat d'actions initié le 9 mars, portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 1 250 000 actions, qui seront annulées dans les prochaines semaines.

STMicroelectronics

STMicroelectronics annonce le début des livraisons de microcontrôleurs STM32 à usage général fabriqués en Chine, le premier lot de plaquettes entièrement produites en Chine par Huahong pour son compte étant désormais livré à des clients locaux.

Veolia

Veolia indique entrer dans la phase finale de la transformation de sa centrale de chauffage de Karviná, en République tchèque, avec pour objectif d'obtenir une sortie complète du charbon d'ici 2029, tout en desservant environ 50 000 foyers.

Valeurs associées

AELIS FARMA
1,2300 EUR Euronext Paris 0,00%
ATARI
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IDI
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ORANGE
16,8250 EUR Euronext Paris -1,69%
SENSORION
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SPIE
43,1800 EUR Euronext Paris -0,37%
STMICROELECTRONICS
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VEOLIA
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 23/03/2026 à 09:09:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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