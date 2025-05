A suivre aujourd'hui... Derichebourg

(AOF) - Derichebourg a enregistré, au titre du premier semestre 2024-2025, un résultat net part du Groupe, qui a doublé sur un an, s’élevant à hauteur de 63,2 millions d'euros. "Elior a signé sa première contribution d'ampleur au résultat net consolidé", a affirmé Daniel Derichebourg. L'Ebitda courant s'affiche en hausse de 14,1%, à 162,1 millions d'euros alors que le chiffre d'affaires du groupe de recyclage et de nettoyage d'entreprises s'inscrit en recul de 2%, à 1,7 milliard d'euros.

"Le second semestre de l'exercice en cours a démarré avec la crainte d'une guerre commerciale tous azimuts, initiée par les États-Unis, provoquant l'attentisme des clients, une baisse du cours des matières premières recyclées produites par le Groupe et du dollar américain", souligne le groupe.

Pour le plus long terme, le groupe demeure "optimiste", indiquant notamment que les résultats d'Elior Group sont de nouveau significativement positifs. Ce qui devrait se traduire à terme par le versement de dividendes.

La structure financière saine de Derichebourg "lui permet d'être agile dans différentes conditions de marché et d'être en mesure de saisir des opportunités de croissance externe, en particulier dans les périodes d'incertitude ou de bas de cycle".

Points clés

- Opérateur global de recyclage et de services aux collectivités, créé en 1956 sous le nom de Cie Française des Ferrailles ;

- Chiffre d’affaires de 3,6 Mds€ organisé en 2 métiers : le recyclage pour 94 % (collecte et traitement des ferrailles & métaux non ferreux et prestations) et services aux collectivités (collecte de déchets et nettoiement urbain) ;

- Poids encore élevé de la France (70 % des revenus), suivie de l’Europe (24 %) et des Amérique (6 %) ;

- Modèle d’affaires :

- recentrage sur la collecte et le traitement des déchets assorti d’une complémentarité entre activités – le recyclage avec des cycles courts et des fluctuations quotidiennes de prix dans le recyclage, les collectivités locales avec des contrats pluriannuels,

- diversification dans la restauration collective et les multiservices avec l’acquisition de 48,31% du capital d’Elior group, financée par l’apport des activités multiservices ;

- capital verrouillé par la famille Derichebourg (41,3% du capital et près de 60% des droits de vote), Daniel Derichebourg présidant le conseil de 10 administrateurs et Abderrahmane El Aoufir assurant la direction générale ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- maillage dense des sites industriels proches des lieux de production, limitant les coûts logistiques et favorisant la spécialisation et l’intégration verticale des lignes de traitement ;

- réalisation des synergies attendues (21 M€) de l’intégration d’Ecore -1,3 Md€ de revenus dans le traitement des déchets, 78 sites en Europe,

- renforcement dans le secteur des métaux non-ferreux et déploiement de l’offre de collecte aux collectivités locales,

- croissance dans les métiers de niches - flottation de métaux induits, affinage de plomb, tris complémentaires dans les non-ferreux- devant contribuer à moyen terme à 20% des revenus du recyclage ;

- Stratégie environnementale 2026 :

- réduction des émissions par 2 leviers : recyclage des déchets métalliques et énergie par la valorisation des résidus de broyage et accord de livraison de 19 MW de capacité d’effacement avec Total Flex ;

- renouvellement de la flotte transport, usage des technologies StartMC&Alert Gasoil, recours au transport fluvial et ferroviaire et compensation carbone,

- déploiement d’usines de recyclage pour l’automobile et le gros électroménager,

- lancement d’un « emprunt vert » ;

- Soutien financier du plan « France relance » à l’usine de recyclage des câbles électriques d’Escaupont ;

- Bilan solide : ratio d’endettement sur capitaux propres de 0,79 % etl evier de la dette de 2,31.

Défis

- Exposition aux prix de la ferraille et des lingots d’aluminium, affectés par la faiblesse de la demande des métallurgistes, des sidérurgistes et des constructeurs automobiles ;

- Contribution, par mise en équivalence, d’Elior au résultat du groupe, de 0,5 M€ au 1 er semestre, après une perte l’année précédente ;

- Compte tenu de la division par 2 du résultat net, affecté par la morosité du marché et l’impact, pour 50 M€, de l’attaque cyber accusée au 1 er semestre, révision en baisse des objectifs 2023/2024 pour l’exercice clos le 30 septembre : croissance ralentie du chiffre d’affaires dans les services aux collectivités et, dans le recyclage, poursuite des investissements et de la croissance externe.