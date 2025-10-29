 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Bic
information fournie par AOF 29/10/2025 à 07:49

(AOF) - Bic affiche une faible performance au troisième trimestre entrainant une révision des perspectives 2025. Le chiffre d'affaires s'est établi à 519 millions d'euros, en hausse de 0,3% à taux de change constants mais en baisse de 3,3% excluant Tangle Teezer. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires recule de 5,4% à 1,59 milliard d'euros. "2025 est une année difficile pour BIC : nos activités ont souffert dans un environnement mondial complexe. D’autres activités dont nous avons fait l’acquisition ont un impact négatif sur notre performance financière", a expliqué Rob Versloot, le DG de Bic.

Suite à la faible performance au troisième trimestre qui devrait se poursuivre au quatrième trimestre, et après une évaluation approfondie de l'environnement des droits de douane aux Etats-Unis, Bic envisage désormais une baisse de son chiffre d'affaires entre 1% et 1,5 % à taux de change constants, une marge d'exploitation ajustée d'environ 13,7% et une génération de flux nets de trésorerie disponible d'environ 210 millions d'euros.

Auparavant, Bic tablait sur une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants entre 0 et 3%, une marge d'exploitation ajustée d'environ 15%. Précédemment, la génération de flux nets de trésorerie disponible était attendue supérieure à 240 millions d'euros.

L'entreprise a, par ailleurs, annoncé avoir signé un accord en vue de céder ses activités de papeterie Cello en Inde à un consortium d'investisseurs mené par Authum Investment & Infrastructure Limited. La finalisation de cette transaction est attendue d'ici la fin de l'année. Cette transaction ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le chiffre d'affaires ou sur la marge d'exploitation ajustée du groupe en 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points Clés

Numéro 1 mondial dans les briquets avec 55 % de parts de marché, numéro 2 mondial dans les stylos avec 8 % du marché et dans les rasoirs avec 23 % du marché, créé en 1944 ;

- Positionnement défensif avec une offre de « produits de qualité aux meilleurs prix », les ventes, de 2,3 Mds€, se répartissant entre les stylos ou Human expression pour 37 %, les briquets ou Flame for life pour 36 % puis les rasoirs ou Blade excellence ;

- Présence internationale forte en , Europe pour 31 %, Amérique du nord pour 36 %, Amérique latine pour 20 %, le Brésil étant 2 ème marché du groupe, puis l’Afrique-Moyen-Orient pour 7 % ;

- Ambition : rester une entreprise familiale, allier capacité d’innovation et stratégie d’intégration industrielle (9/10èmes des objets Bic produits dans ses usines), avec une marge d’exploitation supérieure à celle des concurrents

- Capital verrouillé par la famille fondatrice Bich (47,3 % du capital et les 2/3 des droits de vote), Edouard Bich présidant depuis le 20 mai le conseil de 12 administrateurs, Gonzalve Bich ayant cédé à Rob Versloot la direction générale le 15 septembre.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Horizon » visant l’efficacité industrielle, logistique et commerciale :

- rationalisation du portefeuille par réduction des références (- 11 % en 2024),

- optimisation au niveau mondial de l’empreinte industrielle et de la chaîne d’approvisionnement -contrats de long terme avec les fournisseurs au nombre élargi, limitation des besoins de transport, constitution de stocks stratégiques,

- campagnes publicitaires innovantes (partenariats avec des chanteurs) et rentables, promotion des produits à forte valeur ajoutée, hausse des prix de vente et montée de l’e-commerce,

- élargissement des marchés via la sous-traitance de lames à haute précision pour d’autres marques, ou l’offre de briquets utilitaires hors tabac,

- diversification : après les tatouages avec l’américain Tattly, acquisition, pour 200 M€, du spécialiste britannique des brosses à cheveux Tangle Teezer (70 M€ de chiffre d’affaires),

- innovation financée à 1,1 % des revenus, dynamique avec + 100 brevets déposés par an- 9,5 % des revenus provenant de produits lancés depuis moins de 5 ans ;

- Stratégie environnementale 2025 « writing the future together » :

- réduction de 50 %des émissions de CO2 pour le scope 1, 100 % pour le scope 2 et 50 % pour les fournisseurs,

100 % d’énergies renouvelables, éco-circularité via les emballages et plastiques recyclés,

- programmes de rachats d’actions à impact environnemental ;

- Capacité à surperformer un marché mondial en baisse modérée, hors Inde et Amérique latine ;

- Bilan très sain : 1,8 Md€ de capitaux propres mais, à fin juin, forte diminution de la position nette de trésorerie de 21 M€.

Défis

- Diversité des marges entre branches, les briquets étant les plus rentables (32,9 % de marge opérationnelle devant les rasoirs et les stylos ;

- Reprise des ventes de briquets ( 50 % du marché mondial) dans un marché très concurrentiel subissant une morosité persistante aux Etats-Unis ; Concurrence forte, notamment d’Asie, dans les briquets (50 % du marché mondial et morosité persistante aux Etats-Unis ;

- Face aux tarifs douaniers américains : appui sur les savoir-faire renforcés par le plan Horizon : optimisation de sa chaîne d’approvisionnement et de l’empreinte industrielle et limitation des besoins de transport ;

- Après un repli de 7 % du chiffre d’affaires au 1 er trimestre, objectifs 2025 confirmés : croissance à taux de change constant, entre 0 et 3 % des revenus, marge opérationnelle effritée à 15 % et génération de trésorerie de + 240 M€ ;

- Dividende 2024 de 3,08 € et programme de rachat d’actions de 40 M€ au plus.

Valeurs associées

BIC
48,3500 EUR Euronext Paris -10,46%
